https://ria.ru/20250723/japonija-2030883092.html

Япония закупит у США товаров на миллиарды долларов, заявил Трамп

Япония закупит у США товаров на миллиарды долларов, заявил Трамп - РИА Новости, 23.07.2025

Япония закупит у США товаров на миллиарды долларов, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июля – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. "Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 миллиардов долларов, и даже больше", - написал он в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, Токио со своей стороны "впервые открыл для американских компаний" доступ к своему рынку автомобилей, сельхозпродукции и риса.

https://ria.ru/20250418/ministr-2011964315.html

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в мире, сша, япония, токио, дональд трамп