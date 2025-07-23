https://ria.ru/20250723/istochnik-2030835546.html

Источник: российская и украинская делегации проведут пресс-конференции

Источник: российская и украинская делегации проведут пресс-конференции - РИА Новости, 23.07.2025

Источник: российская и украинская делегации проведут пресс-конференции

Делегации РФ и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду, они состоятся вероятнее всего в том... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:47:00+03:00

2025-07-23T13:47:00+03:00

2025-07-23T13:49:00+03:00

россия

владимир мединский

украина

стамбул

михаил галузин

в мире

игорь костюков (генштаб)

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Делегации РФ и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду, они состоятся вероятнее всего в том же зале, что и сами переговоры, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Переговорный зал во дворце Чираган будет трансформироваться в два зала для пресс-конференций делегаций: будут установлены перегородки, чтобы поделить его на два зала, поставят стулья для журналистов", - сообщил источник. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

https://ria.ru/20250722/peskov-2030593980.html

россия

украина

стамбул

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россия, владимир мединский, украина, стамбул, михаил галузин, в мире, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле