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Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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11:53 23.07.2025 (обновлено: 13:45 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/istochnik-2030798075.html
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул - РИА Новости, 23.07.2025
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул
Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с Киевом. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:53:00+03:00
2025-07-23T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
украина
москва
в мире
турция
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с Киевом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил вылет группы переговорщиков в Стамбул. Он уточнил, что встреча ожидается вечером в среду. Другие заявления:В свою очередь, Владимир Зеленский расширил группу переговорщиков с 12 до 14 человек.Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030696169.html
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Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Украина, Москва, В мире, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул

Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул на переговоры с Киевом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с Киевом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил вылет группы переговорщиков в Стамбул. Он уточнил, что встреча ожидается вечером в среду.

Другие заявления:

  • Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
  • Изменений в составе переговорной группы нет.
  • На повестке находятся вопросы, связанные с проектами меморандумов.
  • Стороны также обсудят вопросы, касающиеся продолжения процесса взаимных обменов.
  • При необходимости будут подниматься и другие темы.
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Специальная военная операция на УкраинеСтамбулУкраинаМоскваВ миреТурцияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияВладимир ЗеленскийВладимир МединскийДмитрий ПесковТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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