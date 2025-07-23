https://ria.ru/20250723/istochnik-2030798075.html

Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул

Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул - РИА Новости, 23.07.2025

Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул

Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с Киевом. РИА Новости, 23.07.2025

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2025-07-23T13:45:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с Киевом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил вылет группы переговорщиков в Стамбул. Он уточнил, что встреча ожидается вечером в среду. Другие заявления:В свою очередь, Владимир Зеленский расширил группу переговорщиков с 12 до 14 человек.Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030696169.html

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