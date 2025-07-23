https://ria.ru/20250723/istochnik-2030798075.html
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул - РИА Новости, 23.07.2025
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул
Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с Киевом. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:53:00+03:00
2025-07-23T11:53:00+03:00
2025-07-23T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
украина
москва
в мире
турция
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030790980_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_067144109cd741bcbb18f3ffb0b9e994.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с Киевом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил вылет группы переговорщиков в Стамбул. Он уточнил, что встреча ожидается вечером в среду. Другие заявления:В свою очередь, Владимир Зеленский расширил группу переговорщиков с 12 до 14 человек.Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030696169.html
стамбул
украина
москва
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030790980_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f9fad7367884dc859f73b7096ed1cc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, украина, москва, в мире, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, владимир зеленский, владимир мединский, дмитрий песков, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Украина, Москва, В мире, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул на переговоры с Киевом