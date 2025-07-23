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Отставка Исибы считается неизбежной, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
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09:15 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/isiba-2030767919.html
Отставка Исибы считается неизбежной, пишут СМИ
Отставка Исибы считается неизбежной, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Отставка Исибы считается неизбежной, пишут СМИ
Отставка премьер-министра Сигэру Исибы считается неизбежной, под таким заголовком агентство Киодо опубликовало материал о том, что окончательное решение будет... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:15:00+03:00
2025-07-23T09:15:00+03:00
сигэру исиба
в мире
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ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Отставка премьер-министра Сигэру Исибы считается неизбежной, под таким заголовком агентство Киодо опубликовало материал о том, что окончательное решение будет принято в августе. "Относительно своего будущего после провала на выборах в верхнюю палату парламента премьер-министр Сигэру Исиба окончательное решение примет в августе. Среди руководства Либерально-демократической партии, в правительстве и в регионах продолжаются требования его отставки, ситуация складывается так, что его отставка, чтобы взять на себя ответственность (за провал на выборах - ред.), становится неизбежной", - передает Киодо со ссылкой на многочисленные источники. На состоявшихся в воскресенье выборах в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства в верхней палате. Теперь у правящей коалиции 122 из 248 мест, в то время как до выборов ей принадлежало 141 место. Оппозиция, напротив, значительно увеличила свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест. Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий. Но ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате, у нее 101 депутатский портфель с учетом тех депутатских мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии – 38 мест. После выборов премьер-министр заявил, что не собирается подавать в отставку, переформировывать правительство или расширять коалицию.
https://ria.ru/20250721/yaponiya-2030333842.html
https://ria.ru/20250715/japonija-2029143561.html
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сигэру исиба, в мире
Сигэру Исиба, В мире
Отставка Исибы считается неизбежной, пишут СМИ

Отставка Исибы считается неизбежной, решение будет принято в августе

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Сигэру Исиба
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / David Mareuil
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ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Отставка премьер-министра Сигэру Исибы считается неизбежной, под таким заголовком агентство Киодо опубликовало материал о том, что окончательное решение будет принято в августе.
"Относительно своего будущего после провала на выборах в верхнюю палату парламента премьер-министр Сигэру Исиба окончательное решение примет в августе. Среди руководства Либерально-демократической партии, в правительстве и в регионах продолжаются требования его отставки, ситуация складывается так, что его отставка, чтобы взять на себя ответственность (за провал на выборах - ред.), становится неизбежной", - передает Киодо со ссылкой на многочисленные источники.
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На состоявшихся в воскресенье выборах в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства в верхней палате. Теперь у правящей коалиции 122 из 248 мест, в то время как до выборов ей принадлежало 141 место. Оппозиция, напротив, значительно увеличила свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест.
Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.
Но ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате, у нее 101 депутатский портфель с учетом тех депутатских мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии – 38 мест.
После выборов премьер-министр заявил, что не собирается подавать в отставку, переформировывать правительство или расширять коалицию.
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