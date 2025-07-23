https://ria.ru/20250723/isiba--2030777948.html
Премьер Японии опроверг сообщения о своей отставке
Премьер Японии опроверг сообщения о своей отставке - РИА Новости, 23.07.2025
Премьер Японии опроверг сообщения о своей отставке
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, что не делал заявлений о возможности своей отставки. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:19:00+03:00
2025-07-23T10:19:00+03:00
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ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, что не делал заявлений о возможности своей отставки. "Относительно моего будущего никаких разговоров не было. В некоторых СМИ появились такие сообщения, но я ни разу таких заявлений не делал", - сказал Исиба. Ранее в японских СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра после провала партии на выборах в воскресенье. Сообщалось, что решение будет принято до конца июля или в августе. На состоявшихся в воскресенье выборах в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства в верхней палате. Теперь у правящей коалиции 122 из 248 мест, в то время как до выборов ей принадлежало 141 место. Оппозиция, напротив, значительно увеличила свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест. Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий. Но ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате, у нее 101 депутатский портфель с учетом тех депутатских мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии – 38 мест. После выборов премьер-министр заявил, что не собирается подавать в отставку, переформировывать правительство или расширять коалицию.
https://ria.ru/20250721/yaponiya-2030333842.html
https://ria.ru/20250715/japonija-2029143561.html
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сигэру исиба, япония, в мире
Сигэру Исиба, Япония, В мире
Премьер Японии опроверг сообщения о своей отставке
Премьер Японии Сигэру Исиба опроверг сообщения о своей отставке
ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, что не делал заявлений о возможности своей отставки.
"Относительно моего будущего никаких разговоров не было. В некоторых СМИ появились такие сообщения, но я ни разу таких заявлений не делал", - сказал Исиба
.
Ранее в японских СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра после провала партии на выборах в воскресенье. Сообщалось, что решение будет принято до конца июля или в августе.
На состоявшихся в воскресенье выборах в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства в верхней палате. Теперь у правящей коалиции 122 из 248 мест, в то время как до выборов ей принадлежало 141 место. Оппозиция, напротив, значительно увеличила свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест.
Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.
Но ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате, у нее 101 депутатский портфель с учетом тех депутатских мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии – 38 мест.
После выборов премьер-министр заявил, что не собирается подавать в отставку, переформировывать правительство или расширять коалицию.