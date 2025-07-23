Рейтинг@Mail.ru
В Иране пообещали ответить в случае восстановления санкций евротройки - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 23.07.2025 (обновлено: 18:39 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/iran-2030911551.html
В Иране пообещали ответить в случае восстановления санкций евротройки
В Иране пообещали ответить в случае восстановления санкций евротройки - РИА Новости, 23.07.2025
В Иране пообещали ответить в случае восстановления санкций евротройки
Если "Евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит, сообщил журналистам замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:55:00+03:00
2025-07-23T18:39:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
казем гариб-абади
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – РИА Новости. Если "Евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит, сообщил журналистам замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади."На самом деле у них нет права инициировать снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), если они задействуют снэпбек, Иран не будет бездействовать. Мы ответим. Мы будем реагировать. Мы должны отреагировать на это", - сказал иранский чиновник в ходе брифинга для журналистов.При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры на рассмотрении."Я не исключал вопроса о выходе из ДНЯО, потому что это было решение, принятое нашей предыдущей администрацией. Это все еще на столе переговоров. Но что еще может сделать Иран? Это на рассмотрении", – добавил Гариб-Абади.Агентство ISNA 19 июля сообщало, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки", касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.Глава МИД Ирана 18 июля заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
https://ria.ru/20250723/iran-2030904627.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), казем гариб-абади, оон
В мире, Иран, Тегеран (город), Казем Гариб-Абади, ООН
В Иране пообещали ответить в случае восстановления санкций евротройки

МИД Ирана: если евротройка восстановит санкции против страны, Тегеран ответит

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – РИА Новости. Если "Евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит, сообщил журналистам замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
"На самом деле у них нет права инициировать снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), если они задействуют снэпбек, Иран не будет бездействовать. Мы ответим. Мы будем реагировать. Мы должны отреагировать на это", - сказал иранский чиновник в ходе брифинга для журналистов.
При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры на рассмотрении.
"Я не исключал вопроса о выходе из ДНЯО, потому что это было решение, принятое нашей предыдущей администрацией. Это все еще на столе переговоров. Но что еще может сделать Иран? Это на рассмотрении", – добавил Гариб-Абади.
Агентство ISNA 19 июля сообщало, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки", касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.
Глава МИД Ирана 18 июля заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Тегеран согласился принять делегацию МАГАТЭ, заявили в МИД Ирана
Вчера, 17:35
 
В миреИранТегеран (город)Казем Гариб-АбадиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала