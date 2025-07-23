В Иране пообещали ответить в случае восстановления санкций евротройки
МИД Ирана: если евротройка восстановит санкции против страны, Тегеран ответит
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – РИА Новости. Если "Евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит, сообщил журналистам замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
"На самом деле у них нет права инициировать снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), если они задействуют снэпбек, Иран не будет бездействовать. Мы ответим. Мы будем реагировать. Мы должны отреагировать на это", - сказал иранский чиновник в ходе брифинга для журналистов.
При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры на рассмотрении.
"Я не исключал вопроса о выходе из ДНЯО, потому что это было решение, принятое нашей предыдущей администрацией. Это все еще на столе переговоров. Но что еще может сделать Иран? Это на рассмотрении", – добавил Гариб-Абади.
Агентство ISNA 19 июля сообщало, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки", касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.
Глава МИД Ирана 18 июля заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.