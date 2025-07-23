https://ria.ru/20250723/iran-2030904627.html

Тегеран согласился принять делегацию МАГАТЭ, заявили в МИД Ирана

Тегеран согласился принять делегацию МАГАТЭ, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 23.07.2025

Тегеран согласился принять делегацию МАГАТЭ, заявили в МИД Ирана

Иран согласился принять техническую делегацию МАГАТЭ, она посетит страну через "две-три" недели, сообщил журналистам замглавы МИД страны по международным... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:35:00+03:00

2025-07-23T17:35:00+03:00

2025-07-23T19:23:00+03:00

иран

магатэ

тегеран (город)

казем гариб-абади

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – РИА Новости. Иран согласился принять техническую делегацию МАГАТЭ, она посетит страну через "две-три" недели, сообщил журналистам замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади."Мы согласились принять техническую делегацию МАГАТЭ, которая посетит Иран с визитом очень скоро, через две-три недели", - сказал иранский чиновник в ходе брифинга для журналистов.По его словам, целью визита станет обсуждения "модальности" отношений между МАГАТЭ и Ираном. Ядерные объекты Исламской республики делегация не посетит.При этом Гариб-Абади усомнился в истиной цели тех, кто настаивает на инспекции МАГАТЭ ядерных объектов Ирана, якобы уничтоженных в ходе атак Израиля и США."Они говорят, что они (ядерные объекты - ред.) полностью уничтожены. Для меня большой вопрос, почему они настаивают на направлении туда инспекторов. Если эти объекты были уничтожены, то нет причин для беспокойства. Также не должно быть никаких просьб отправиться туда, если только они не стремятся получить информацию о том, насколько эффективными были атаки", – добавил замглавы МИД.

https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html

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иран, магатэ, тегеран (город), казем гариб-абади, в мире