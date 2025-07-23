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Иран готов нанести новые удары по Израилю, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 23.07.2025
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01:04 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/iran-2030740467.html
Иран готов нанести новые удары по Израилю, заявил Пезешкиан
Иран готов нанести новые удары по Израилю, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 23.07.2025
Иран готов нанести новые удары по Израилю, заявил Пезешкиан
Тегеран готов ответить ударами по Израилю, если там примут решение возобновить атаки по территории Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T01:04:00+03:00
2025-07-23T01:04:00+03:00
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БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Тегеран готов ответить ударами по Израилю, если там примут решение возобновить атаки по территории Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Al Jazeera. "Мы готовы к любым военным действиям со стороны Израиля, и наши силы находятся в полной боевой готовности, чтобы вновь нанести удар вглубь израильской территории. Израиль наносил нам серьезные удары, но и мы ответили мощными атаками, о масштабах которых они предпочитают молчать", - цитирует телеканал слова иранского президента на арабском языке. Пезешкиан назвал все разговоры о завершении иранской ядерной программы "иллюзией", отметив что Тегеран не стремится к войне, но и не полагается на окончательность прекращения огня. "Израиль пытался изменить Иран, разрушить его изнутри через хаос и удары по системе власти, но потерпел поражение", - добавил иранский президент. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), масуд пезешкиан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран готов нанести новые удары по Израилю, заявил Пезешкиан

Президент Пезешкиан: Иран готов ответить Израилю, если тот возобновит атаки

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadИранский политик Масуд Пезешкиан
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Иранский политик Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Тегеран готов ответить ударами по Израилю, если там примут решение возобновить атаки по территории Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Мы готовы к любым военным действиям со стороны Израиля, и наши силы находятся в полной боевой готовности, чтобы вновь нанести удар вглубь израильской территории. Израиль наносил нам серьезные удары, но и мы ответили мощными атаками, о масштабах которых они предпочитают молчать", - цитирует телеканал слова иранского президента на арабском языке.
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Пезешкиан назвал все разговоры о завершении иранской ядерной программы "иллюзией", отметив что Тегеран не стремится к войне, но и не полагается на окончательность прекращения огня.
"Израиль пытался изменить Иран, разрушить его изнутри через хаос и удары по системе власти, но потерпел поражение", - добавил иранский президент.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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