Иран готов нанести новые удары по Израилю, заявил Пезешкиан
Президент Пезешкиан: Иран готов ответить Израилю, если тот возобновит атаки
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadИранский политик Масуд Пезешкиан
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Иранский политик Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Тегеран готов ответить ударами по Израилю, если там примут решение возобновить атаки по территории Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Мы готовы к любым военным действиям со стороны Израиля, и наши силы находятся в полной боевой готовности, чтобы вновь нанести удар вглубь израильской территории. Израиль наносил нам серьезные удары, но и мы ответили мощными атаками, о масштабах которых они предпочитают молчать", - цитирует телеканал слова иранского президента на арабском языке.
"Израиль пытался изменить Иран, разрушить его изнутри через хаос и удары по системе власти, но потерпел поражение", - добавил иранский президент.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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