Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране
Представители России, Ирана и Китая обсудили переговоры по ядерной проблематике
© Pixabay / lillolillolilloБашня Азади в Тегеране
© Pixabay / lillolillolillo
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Представители Ирана, России и Китая в ходе встречи в Тегеране договорились продолжить в ближайшие недели консультации по иранской ядерной программе, передает агентство Tasnim.
"Во вторник в МИД нашей страны состоялась... трехсторонняя встреча дипломатических делегаций Исламской Республики Иран, России и Китая... На этой встрече представители трех стран-участниц обсудили последний статус переговоров по ядерной проблематике и снятие санкций... Участники подчеркнули серьезное стремление своих правительств продолжать тесные консультации для координации позиций и действий и пришли к согласию о том, что эти встречи трех стран продолжатся в ближайшие недели на различных уровнях", - говорится в сообщении агентства.
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Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".