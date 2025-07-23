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Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране - РИА Новости, 23.07.2025
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00:12 23.07.2025 (обновлено: 00:37 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/iran-2030737194.html
Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране
Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране - РИА Новости, 23.07.2025
Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране
Представители Ирана, России и Китая в ходе встречи в Тегеране договорились продолжить в ближайшие недели консультации по иранской ядерной программе, передает... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:12:00+03:00
2025-07-23T00:37:00+03:00
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иран
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ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Представители Ирана, России и Китая в ходе встречи в Тегеране договорились продолжить в ближайшие недели консультации по иранской ядерной программе, передает агентство Tasnim."Во вторник в МИД нашей страны состоялась... трехсторонняя встреча дипломатических делегаций Исламской Республики Иран, России и Китая... На этой встрече представители трех стран-участниц обсудили последний статус переговоров по ядерной проблематике и снятие санкций... Участники подчеркнули серьезное стремление своих правительств продолжать тесные консультации для координации позиций и действий и пришли к согласию о том, что эти встречи трех стран продолжатся в ближайшие недели на различных уровнях", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250722/magate-2030666241.html
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россия, иран, китай, в мире, дональд трамп
Россия, Иран, Китай, В мире, Дональд Трамп
Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране

Представители России, Ирана и Китая обсудили переговоры по ядерной проблематике

© Pixabay / lillolillolilloБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Pixabay / lillolillolillo
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Представители Ирана, России и Китая в ходе встречи в Тегеране договорились продолжить в ближайшие недели консультации по иранской ядерной программе, передает агентство Tasnim.
"Во вторник в МИД нашей страны состоялась... трехсторонняя встреча дипломатических делегаций Исламской Республики Иран, России и Китая... На этой встрече представители трех стран-участниц обсудили последний статус переговоров по ядерной проблематике и снятие санкций... Участники подчеркнули серьезное стремление своих правительств продолжать тесные консультации для координации позиций и действий и пришли к согласию о том, что эти встречи трех стран продолжатся в ближайшие недели на различных уровнях", - говорится в сообщении агентства.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Украину и Иран
Вчера, 16:59
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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