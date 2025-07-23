https://ria.ru/20250723/iran-2030737194.html

Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране

Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране - РИА Новости, 23.07.2025

Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране

Представители Ирана, России и Китая в ходе встречи в Тегеране договорились продолжить в ближайшие недели консультации по иранской ядерной программе, передает... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T00:12:00+03:00

2025-07-23T00:12:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Представители Ирана, России и Китая в ходе встречи в Тегеране договорились продолжить в ближайшие недели консультации по иранской ядерной программе, передает агентство Tasnim."Во вторник в МИД нашей страны состоялась... трехсторонняя встреча дипломатических делегаций Исламской Республики Иран, России и Китая... На этой встрече представители трех стран-участниц обсудили последний статус переговоров по ядерной проблематике и снятие санкций... Участники подчеркнули серьезное стремление своих правительств продолжать тесные консультации для координации позиций и действий и пришли к согласию о том, что эти встречи трех стран продолжатся в ближайшие недели на различных уровнях", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250722/magate-2030666241.html

https://ria.ru/20250722/iran-2030517667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, китай, в мире, дональд трамп