https://ria.ru/20250723/ingushetiya-2030916520.html

Более 40 единиц современного оборудования получила поликлиника в Ингушетии

Более 40 единиц современного оборудования получила поликлиника в Ингушетии - РИА Новости, 23.07.2025

Более 40 единиц современного оборудования получила поликлиника в Ингушетии

Более 40 единиц современного медицинского оборудования получила городская поликлиника Назрани в Ингушетии, это заметно улучшит доступ жителей республики к... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:10:00+03:00

2025-07-23T18:10:00+03:00

2025-07-23T18:10:00+03:00

республика ингушетия

республика ингушетия

назрань

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Более 40 единиц современного медицинского оборудования получила городская поликлиника Назрани в Ингушетии, это заметно улучшит доступ жителей республики к диагностике и лечению заболеваний, сообщила пресс-служба главы региона. "В рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в городскую поликлинику Назрани поступила партия современного медицинского оборудования. Всего приобретено 42 единицы техники, из которых 30 уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся 12 будут подключены в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении. Среди поступившей медтехники – аппарат УЗИ экспертного класса, позволяющий проводить исследования с высочайшей точностью, современные системы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, а также инновационные физиотерапевтические комплексы. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для маломобильных пациентов – поликлиника получила специализированные ростомеры и кресла-весы с автоматической фиксацией данных. "Параллельно с оснащением поликлиники поставщики оборудования проводят обучение медицинского персонала, чтобы обеспечить максимально эффективное использование новой техники", - отметили в пресс-службе. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что это не просто обновление материально-технической базы, а инвестиции в здоровье и будущее жителей региона. "Сегодня мы делаем серьезный шаг вперед, обеспечивая жителям республики доступ к диагностике и лечению на уровне ведущих клиник страны. Это особенно важно для первичного звена, где закладывается основа здоровья каждого человека", – сказал он. "Мы системно работаем над тем, чтобы жители Ингушетии получали медицинскую помощь самого высокого качества, не покидая пределов республики. Поставка этого оборудования – лишь часть большой программы модернизации здравоохранения, которая будет продолжена", – заметил Калиматов.

https://ria.ru/20250714/ingushetiya-2029113684.html

https://ria.ru/20250627/ingushetiya-2025827016.html

республика ингушетия

назрань

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республика ингушетия, назрань, махмуд-али калиматов