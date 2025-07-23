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Более 40 единиц современного оборудования получила поликлиника в Ингушетии - РИА Новости, 23.07.2025
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Республика Ингушетия
 
18:10 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ingushetiya-2030916520.html
Более 40 единиц современного оборудования получила поликлиника в Ингушетии
Более 40 единиц современного оборудования получила поликлиника в Ингушетии - РИА Новости, 23.07.2025
Более 40 единиц современного оборудования получила поликлиника в Ингушетии
Более 40 единиц современного медицинского оборудования получила городская поликлиника Назрани в Ингушетии, это заметно улучшит доступ жителей республики к... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:10:00+03:00
2025-07-23T18:10:00+03:00
республика ингушетия
республика ингушетия
назрань
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Более 40 единиц современного медицинского оборудования получила городская поликлиника Назрани в Ингушетии, это заметно улучшит доступ жителей республики к диагностике и лечению заболеваний, сообщила пресс-служба главы региона. "В рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в городскую поликлинику Назрани поступила партия современного медицинского оборудования. Всего приобретено 42 единицы техники, из которых 30 уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся 12 будут подключены в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении. Среди поступившей медтехники – аппарат УЗИ экспертного класса, позволяющий проводить исследования с высочайшей точностью, современные системы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, а также инновационные физиотерапевтические комплексы. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для маломобильных пациентов – поликлиника получила специализированные ростомеры и кресла-весы с автоматической фиксацией данных. "Параллельно с оснащением поликлиники поставщики оборудования проводят обучение медицинского персонала, чтобы обеспечить максимально эффективное использование новой техники", - отметили в пресс-службе. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что это не просто обновление материально-технической базы, а инвестиции в здоровье и будущее жителей региона. "Сегодня мы делаем серьезный шаг вперед, обеспечивая жителям республики доступ к диагностике и лечению на уровне ведущих клиник страны. Это особенно важно для первичного звена, где закладывается основа здоровья каждого человека", – сказал он. "Мы системно работаем над тем, чтобы жители Ингушетии получали медицинскую помощь самого высокого качества, не покидая пределов республики. Поставка этого оборудования – лишь часть большой программы модернизации здравоохранения, которая будет продолжена", – заметил Калиматов.
https://ria.ru/20250714/ingushetiya-2029113684.html
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республика ингушетия, назрань, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Назрань, Махмуд-Али Калиматов
Более 40 единиц современного оборудования получила поликлиника в Ингушетии

42 единицы современного оборудования получила поликлиника Назрани в Ингушетии

© Depositphotos.com / Varavin88Снимок УЗИ
Снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Depositphotos.com / Varavin88
Снимок УЗИ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Более 40 единиц современного медицинского оборудования получила городская поликлиника Назрани в Ингушетии, это заметно улучшит доступ жителей республики к диагностике и лечению заболеваний, сообщила пресс-служба главы региона.
"В рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в городскую поликлинику Назрани поступила партия современного медицинского оборудования. Всего приобретено 42 единицы техники, из которых 30 уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся 12 будут подключены в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении.
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Среди поступившей медтехники – аппарат УЗИ экспертного класса, позволяющий проводить исследования с высочайшей точностью, современные системы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, а также инновационные физиотерапевтические комплексы. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для маломобильных пациентов – поликлиника получила специализированные ростомеры и кресла-весы с автоматической фиксацией данных.
"Параллельно с оснащением поликлиники поставщики оборудования проводят обучение медицинского персонала, чтобы обеспечить максимально эффективное использование новой техники", - отметили в пресс-службе.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что это не просто обновление материально-технической базы, а инвестиции в здоровье и будущее жителей региона. "Сегодня мы делаем серьезный шаг вперед, обеспечивая жителям республики доступ к диагностике и лечению на уровне ведущих клиник страны. Это особенно важно для первичного звена, где закладывается основа здоровья каждого человека", – сказал он.
"Мы системно работаем над тем, чтобы жители Ингушетии получали медицинскую помощь самого высокого качества, не покидая пределов республики. Поставка этого оборудования – лишь часть большой программы модернизации здравоохранения, которая будет продолжена", – заметил Калиматов.
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Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияНазраньМахмуд-Али Калиматов
 
 
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