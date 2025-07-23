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Хакеры взломали компьютеры агентства по ядерной безопасности США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
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04:41 23.07.2025 (обновлено: 05:07 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/hakery-2030750312.html
Хакеры взломали компьютеры агентства по ядерной безопасности США, пишут СМИ
Хакеры взломали компьютеры агентства по ядерной безопасности США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Хакеры взломали компьютеры агентства по ядерной безопасности США, пишут СМИ
Некоторые компьютеры национального управления по ядерной безопасности США подверглись взлому при крупномасштабной хакерской атаке на Microsoft, передает... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:41:00+03:00
2025-07-23T05:07:00+03:00
в мире
сша
китай
германия
microsoft corporation
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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Некоторые компьютеры национального управления по ядерной безопасности США подверглись взлому при крупномасштабной хакерской атаке на Microsoft, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник."По словам осведомленного источника, американское агентство, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft", — говорится в сообщении.При этом собеседник агентства утверждает, что злоумышленникам не удалось скомпрометировать никакую конфиденциальную или секретную информацию.Как уточняется в публикации, компьютеры Минэнерго США, под отчетностью к которому и находится Национальное управление по ядерной безопасности, также оказались затронуты уязвимостью.Microsoft во вторник обвинила хакерские группы Linen Typhoon and Violet Typhoon в эксплуатации уязвимости ее программы. Компания утверждает, что эти хакерские группы якобы связаны с правительством КНР. По сообщениям прессы, атаки направлены на пользователей в США, Германии, Франции и Австралии.
https://ria.ru/20250716/hakery-2029358523.html
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60
353
60
в мире, сша, китай, германия, microsoft corporation
В мире, США, Китай, Германия, Microsoft Corporation
Хакеры взломали компьютеры агентства по ядерной безопасности США, пишут СМИ

Bloomberg: компьютеры агентства США по ядерной безопасности скомпрометированы

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Некоторые компьютеры национального управления по ядерной безопасности США подверглись взлому при крупномасштабной хакерской атаке на Microsoft, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
"По словам осведомленного источника, американское агентство, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft", — говорится в сообщении.
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При этом собеседник агентства утверждает, что злоумышленникам не удалось скомпрометировать никакую конфиденциальную или секретную информацию.
Как уточняется в публикации, компьютеры Минэнерго США, под отчетностью к которому и находится Национальное управление по ядерной безопасности, также оказались затронуты уязвимостью.
Microsoft во вторник обвинила хакерские группы Linen Typhoon and Violet Typhoon в эксплуатации уязвимости ее программы. Компания утверждает, что эти хакерские группы якобы связаны с правительством КНР. По сообщениям прессы, атаки направлены на пользователей в США, Германии, Франции и Австралии.
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