https://ria.ru/20250723/hakery-2030750312.html

Хакеры взломали компьютеры агентства по ядерной безопасности США, пишут СМИ

Хакеры взломали компьютеры агентства по ядерной безопасности США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025

Хакеры взломали компьютеры агентства по ядерной безопасности США, пишут СМИ

Некоторые компьютеры национального управления по ядерной безопасности США подверглись взлому при крупномасштабной хакерской атаке на Microsoft, передает... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T04:41:00+03:00

2025-07-23T04:41:00+03:00

2025-07-23T05:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Некоторые компьютеры национального управления по ядерной безопасности США подверглись взлому при крупномасштабной хакерской атаке на Microsoft, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник."По словам осведомленного источника, американское агентство, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft", — говорится в сообщении.При этом собеседник агентства утверждает, что злоумышленникам не удалось скомпрометировать никакую конфиденциальную или секретную информацию.Как уточняется в публикации, компьютеры Минэнерго США, под отчетностью к которому и находится Национальное управление по ядерной безопасности, также оказались затронуты уязвимостью.Microsoft во вторник обвинила хакерские группы Linen Typhoon and Violet Typhoon в эксплуатации уязвимости ее программы. Компания утверждает, что эти хакерские группы якобы связаны с правительством КНР. По сообщениям прессы, атаки направлены на пользователей в США, Германии, Франции и Австралии.

https://ria.ru/20250716/hakery-2029358523.html

https://ria.ru/20250709/khakery-2028183038.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, германия, microsoft corporation