https://ria.ru/20250723/habarovsk-2030748076.html

В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья

В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья - РИА Новости, 23.07.2025

В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья

Более 130 деревьев повалил шквалистый ветер в Хабаровске, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T04:03:00+03:00

2025-07-23T04:03:00+03:00

2025-07-23T04:03:00+03:00

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Более 130 деревьев повалил шквалистый ветер в Хабаровске, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. "Спасатели МЧС России оказывают помощь в уборке упавших деревьев в Хабаровске. Прошедший 22 июля грозовой фронт и шквалистый ветер привел, по предварительным данным, к падению более 130 деревьев в краевом центре. Были повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Отмечается, что силы МЧС привлекаются по заявкам администрации. Спасатели задействованы на расчистке территории, оказывают помощь службам благоустройства, энергетикам. Как отметили в мэрии города, скорость ветра достигала 18 метров в секунду, за час выпало более 8 миллиметров осадков. "В первый час стихии поступило 200 обращений от жителей города, из них 51 по обрыву проводов, 72 по падению веток и деревьев. По состоянию на утро 23 июля без электроснабжения остаются 1506 объектов", - приводятся в сообщении слова мэра Сергея Кравчука.

https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html

https://ria.ru/20250526/chp-2019199789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)