Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/habarovsk-2030748076.html
В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья
В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья - РИА Новости, 23.07.2025
В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья
Более 130 деревьев повалил шквалистый ветер в Хабаровске, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:03:00+03:00
2025-07-23T04:03:00+03:00
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147893/30/1478933056_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_c30fa74b276fa01854d1aee0965fd3f6.jpg
ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Более 130 деревьев повалил шквалистый ветер в Хабаровске, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. "Спасатели МЧС России оказывают помощь в уборке упавших деревьев в Хабаровске. Прошедший 22 июля грозовой фронт и шквалистый ветер привел, по предварительным данным, к падению более 130 деревьев в краевом центре. Были повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Отмечается, что силы МЧС привлекаются по заявкам администрации. Спасатели задействованы на расчистке территории, оказывают помощь службам благоустройства, энергетикам. Как отметили в мэрии города, скорость ветра достигала 18 метров в секунду, за час выпало более 8 миллиметров осадков. "В первый час стихии поступило 200 обращений от жителей города, из них 51 по обрыву проводов, 72 по падению веток и деревьев. По состоянию на утро 23 июля без электроснабжения остаются 1506 объектов", - приводятся в сообщении слова мэра Сергея Кравчука.
https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html
https://ria.ru/20250526/chp-2019199789.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147893/30/1478933056_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_a321407567110c6b9540f37f60726ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья

В Хабаровске шквалистый ветер повалил более 130 деревьев, идет расчистка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на центральный район Хабаровска
Вид на центральный район Хабаровска - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на центральный район Хабаровска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Более 130 деревьев повалил шквалистый ветер в Хабаровске, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
"Спасатели МЧС России оказывают помощь в уборке упавших деревьев в Хабаровске. Прошедший 22 июля грозовой фронт и шквалистый ветер привел, по предварительным данным, к падению более 130 деревьев в краевом центре. Были повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми, есть погибшие
12 июля, 18:59
Отмечается, что силы МЧС привлекаются по заявкам администрации. Спасатели задействованы на расчистке территории, оказывают помощь службам благоустройства, энергетикам.
Как отметили в мэрии города, скорость ветра достигала 18 метров в секунду, за час выпало более 8 миллиметров осадков. "В первый час стихии поступило 200 обращений от жителей города, из них 51 по обрыву проводов, 72 по падению веток и деревьев. По состоянию на утро 23 июля без электроснабжения остаются 1506 объектов", - приводятся в сообщении слова мэра Сергея Кравчука.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра пострадали две женщины
26 мая, 19:45
 
ПроисшествияХабаровскРоссияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала