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В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья
В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья - РИА Новости, 23.07.2025
В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья
Более 130 деревьев повалил шквалистый ветер в Хабаровске, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:03:00+03:00
2025-07-23T04:03:00+03:00
2025-07-23T04:03:00+03:00
происшествия
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хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Более 130 деревьев повалил шквалистый ветер в Хабаровске, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. "Спасатели МЧС России оказывают помощь в уборке упавших деревьев в Хабаровске. Прошедший 22 июля грозовой фронт и шквалистый ветер привел, по предварительным данным, к падению более 130 деревьев в краевом центре. Были повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Отмечается, что силы МЧС привлекаются по заявкам администрации. Спасатели задействованы на расчистке территории, оказывают помощь службам благоустройства, энергетикам. Как отметили в мэрии города, скорость ветра достигала 18 метров в секунду, за час выпало более 8 миллиметров осадков. "В первый час стихии поступило 200 обращений от жителей города, из них 51 по обрыву проводов, 72 по падению веток и деревьев. По состоянию на утро 23 июля без электроснабжения остаются 1506 объектов", - приводятся в сообщении слова мэра Сергея Кравчука.
https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья
В Хабаровске шквалистый ветер повалил более 130 деревьев, идет расчистка