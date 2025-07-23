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"Их склоняют к госперевороту". Что назревает у российских границ - РИА Новости, 23.07.2025
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08:00 23.07.2025 (обновлено: 08:02 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/gruziya-2030442287.html
"Их склоняют к госперевороту". Что назревает у российских границ
"Их склоняют к госперевороту". Что назревает у российских границ - РИА Новости, 23.07.2025
"Их склоняют к госперевороту". Что назревает у российских границ
Отношения Грузии и ЕС, и прежде не безоблачные, достигли точки кипения. Европейский парламент (ЕП) открыто шантажирует закавказскую республику, требуя сменить... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:00:00+03:00
2025-07-23T08:02:00+03:00
в мире
тбилиси
грузия
брюссель
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Отношения Грузии и ЕС, и прежде не безоблачные, достигли точки кипения. Европейский парламент (ЕП) открыто шантажирует закавказскую республику, требуя сменить политический курс. Что предпринимают в Брюсселе и Тбилиси — в материале РИА Новости.Хотят выборыНа днях ЕП опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) обращение к грузинским властям. Высказались предельно конкретно.Во-первых, главный общеевропейский законодательный орган "не признает нынешнее правительство" республики, пришедшее к власти после прошлогодних выборов. И во-вторых: пока правящая партия "Грузинская мечта" не откажется от "авторитарного курса", путь в ЕС закрыт.Громом среди ясного неба, впрочем, это не назвать. Еще в начале июля ЕП выпустил резолюцию о "приостановке движения в ЕС" до проведения в Грузии "новых, честных выборов".Этому противостоянию уже больше года. В Тбилиси летом 2024-го приняли закон об иноагентах — "О прозрачности иностранного влияния". В ЕС тут же заморозили выделенные Министерству обороны Грузии 30 миллионов евро.Безвиз под угрозойСтатус кандидата в ЕС закавказская республика получила в декабре 2023-го. И, как видим, очень быстро его лишилась Помимо ЕП, на Тбилиси сильно давит Европейская комиссия (ЕК, главный орган исполнительной власти ЕС).В частности, в середине июля в ЕК предупредили об отмене действующего с 2017-го безвизового режима с Грузией. На самом деле его ограничили еще раньше: в январе, для обладателей служебных и дипломатических паспортов.От Тбилиси требуют выполнения восьми европейских рекомендаций.В частности — приведение законодательства к нормам ЕС, эффективная антикоррупционная борьба, недопустимость притеснения меньшинств и, конечно, отмена того самого закона "О прозрачности иностранного влияния". В общем, стандартный набор. Иначе — никакого безвиза.Кто виноватРеакция последовала незамедлительно — как от официального Тбилиси, так и от оппозиции.Премьер-министр и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе по традиции обратился к своей любимой теме deep state, "глубинного государства", "глобальной партии войны", ведущей подрывную работу против законных властей. В том числе и на средства ЕС.Кобахидзе выразил готовность встретиться с любым европейским политиком или чиновником для обсуждения взаимных претензий.Что касается оппозиции, то как минимум 42 неправительственные организации подписали письмо в связи с перспективой отмены безвиза. Ответственность за обострение отношений с ЕС они возлагают персонально на бывшего премьера и экс-председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.Заметим, что визовый вопрос, в отличие от многих других, не требует консенсуса. Достаточно одобрения 15 стран из 27, при условии, что на их территории проживает не менее 65 процентов общего населения ЕС.Что дальше?Внутриполитическая ситуация тоже напряженная.Уже более 230 дней в Тбилиси и других крупных городах проходят массовые акции протеста, начавшиеся после того, как власти сообщили о приостановке евроинтеграции. "Грузинская мечта" отвечает на беспорядки арестами и штрафами.Опрошенные РИА Новости аналитики считают, что до урегулирования между Тбилиси и Брюсселем еще далеко. Многое зависит от дальнейших шагов сторон."Нынешняя грузинская политическая система создана под одного человека, Иванишвили, — напоминает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Это ключевой бенефициар всех процессов. Например, он понимает экономические выгоды отношений с Москвой и, несмотря на проблемы, продолжает смотреть в обе стороны — и на Россию, и на ЕС, — пытается реализовать политику многовекторности".Поэтому, подчеркивает собеседник РИА Новости, действия бывшего председателя "Грузинской мечты" Брюссель рассматривает как метания, а не суверенную политику."При этом и ЕС, и США, в свою очередь, пытаются закрепиться на Южном Кавказе. Но не думаю, что в Брюсселе решат откатить ситуацию назад. Им это ни к чему, там понимают: Тбилиси гораздо больше заинтересован в сотрудничестве. Не исключено, что в ближайшее время в Брюссель отправится одна или несколько грузинских делегаций и стороны что-то согласуют", — заключает Денисов.Директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов указывает на значимость закулисного торга Иванишвили с Брюсселем."ЕС снова склоняет Грузию к государственному перевороту, — отметил он в разговоре с РИА Новости. — Но мы видим, что Иванишвили не спешит с окончательными выводами. В ЕС у него лично заморожены огромные суммы, поэтому наверняка их разблокировку обсуждают. В Тбилиси настаивают на том, что действуют в национальных интересах. Однако если активы разморозят, вполне вероятно, Иванишвили пойдет другим путем, смягчит какие-то законы по НКО и тому подобному, как требует Брюссель".Что же касается ЕС, то там настроены бескомпромиссно, добавляет эксперт. Смягчения ждать не стоит. Долгие годы грузинская молодежь массово ездила на Запад, и именно она наравне с финансируемыми НКО стала для Брюсселя мощным рычагом воздействия на Тбилиси.
https://ria.ru/20250720/nato-2030295196.html
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в мире, тбилиси, грузия, брюссель, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Тбилиси, Грузия, Брюссель, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Еврокомиссия, Евросоюз
"Их склоняют к госперевороту". Что назревает у российских границ

Политолог Денисов: у ЕС нет причин идти на уступки Грузии

© РИА Новости / Александр КондратюкРабота пограничного управления ФСБ России
Работа пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Отношения Грузии и ЕС, и прежде не безоблачные, достигли точки кипения. Европейский парламент (ЕП) открыто шантажирует закавказскую республику, требуя сменить политический курс. Что предпринимают в Брюсселе и Тбилиси — в материале РИА Новости.

Хотят выборы

На днях ЕП опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) обращение к грузинским властям. Высказались предельно конкретно.
Во-первых, главный общеевропейский законодательный орган "не признает нынешнее правительство" республики, пришедшее к власти после прошлогодних выборов. И во-вторых: пока правящая партия "Грузинская мечта" не откажется от "авторитарного курса", путь в ЕС закрыт.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Громом среди ясного неба, впрочем, это не назвать. Еще в начале июля ЕП выпустил резолюцию о "приостановке движения в ЕС" до проведения в Грузии "новых, честных выборов".
Этому противостоянию уже больше года. В Тбилиси летом 2024-го приняли закон об иноагентах — "О прозрачности иностранного влияния". В ЕС тут же заморозили выделенные Министерству обороны Грузии 30 миллионов евро.

Безвиз под угрозой

Статус кандидата в ЕС закавказская республика получила в декабре 2023-го. И, как видим, очень быстро его лишилась
© Getty Images / SOPA ImagesПанорама Тбилиси
Панорама Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / SOPA Images
Панорама Тбилиси
Помимо ЕП, на Тбилиси сильно давит Европейская комиссия (ЕК, главный орган исполнительной власти ЕС).
В частности, в середине июля в ЕК предупредили об отмене действующего с 2017-го безвизового режима с Грузией. На самом деле его ограничили еще раньше: в январе, для обладателей служебных и дипломатических паспортов.
От Тбилиси требуют выполнения восьми европейских рекомендаций.
© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
В частности — приведение законодательства к нормам ЕС, эффективная антикоррупционная борьба, недопустимость притеснения меньшинств и, конечно, отмена того самого закона "О прозрачности иностранного влияния". В общем, стандартный набор. Иначе — никакого безвиза.

Кто виноват

Реакция последовала незамедлительно — как от официального Тбилиси, так и от оппозиции.
Премьер-министр и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе по традиции обратился к своей любимой теме deep state, "глубинного государства", "глобальной партии войны", ведущей подрывную работу против законных властей. В том числе и на средства ЕС.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Участники акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Кобахидзе выразил готовность встретиться с любым европейским политиком или чиновником для обсуждения взаимных претензий.
Что касается оппозиции, то как минимум 42 неправительственные организации подписали письмо в связи с перспективой отмены безвиза. Ответственность за обострение отношений с ЕС они возлагают персонально на бывшего премьера и экс-председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.
Заметим, что визовый вопрос, в отличие от многих других, не требует консенсуса. Достаточно одобрения 15 стран из 27, при условии, что на их территории проживает не менее 65 процентов общего населения ЕС.
© Getty Images / Nicolo Vincenzo MalvestutoБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / Nicolo Vincenzo Malvestuto
Бидзина Иванишвили

Что дальше?

Внутриполитическая ситуация тоже напряженная.
Уже более 230 дней в Тбилиси и других крупных городах проходят массовые акции протеста, начавшиеся после того, как власти сообщили о приостановке евроинтеграции. "Грузинская мечта" отвечает на беспорядки арестами и штрафами.
Опрошенные РИА Новости аналитики считают, что до урегулирования между Тбилиси и Брюсселем еще далеко. Многое зависит от дальнейших шагов сторон.
© Getty Images / Diego FedeleГолосование на парламентских выборах в Тбилиси в октябре 2024 года
Голосование на парламентских выборах в Тбилиси в октябре 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / Diego Fedele
Голосование на парламентских выборах в Тбилиси в октябре 2024 года
"Нынешняя грузинская политическая система создана под одного человека, Иванишвили, — напоминает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Это ключевой бенефициар всех процессов. Например, он понимает экономические выгоды отношений с Москвой и, несмотря на проблемы, продолжает смотреть в обе стороны — и на Россию, и на ЕС, — пытается реализовать политику многовекторности".
Поэтому, подчеркивает собеседник РИА Новости, действия бывшего председателя "Грузинской мечты" Брюссель рассматривает как метания, а не суверенную политику.
Военнослужащие армии Молдавии на внедорожниках HMMWV - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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"При этом и ЕС, и США, в свою очередь, пытаются закрепиться на Южном Кавказе. Но не думаю, что в Брюсселе решат откатить ситуацию назад. Им это ни к чему, там понимают: Тбилиси гораздо больше заинтересован в сотрудничестве. Не исключено, что в ближайшее время в Брюссель отправится одна или несколько грузинских делегаций и стороны что-то согласуют", — заключает Денисов.
Директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов указывает на значимость закулисного торга Иванишвили с Брюсселем.
"ЕС снова склоняет Грузию к государственному перевороту, — отметил он в разговоре с РИА Новости. — Но мы видим, что Иванишвили не спешит с окончательными выводами. В ЕС у него лично заморожены огромные суммы, поэтому наверняка их разблокировку обсуждают. В Тбилиси настаивают на том, что действуют в национальных интересах. Однако если активы разморозят, вполне вероятно, Иванишвили пойдет другим путем, смягчит какие-то законы по НКО и тому подобному, как требует Брюссель".
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Что же касается ЕС, то там настроены бескомпромиссно, добавляет эксперт. Смягчения ждать не стоит. Долгие годы грузинская молодежь массово ездила на Запад, и именно она наравне с финансируемыми НКО стала для Брюсселя мощным рычагом воздействия на Тбилиси.
 
В миреТбилисиГрузияБрюссельБидзина ИванишвилиИраклий КобахидзеЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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