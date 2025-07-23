"Их склоняют к госперевороту". Что назревает у российских границ
Политолог Денисов: у ЕС нет причин идти на уступки Грузии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Отношения Грузии и ЕС, и прежде не безоблачные, достигли точки кипения. Европейский парламент (ЕП) открыто шантажирует закавказскую республику, требуя сменить политический курс. Что предпринимают в Брюсселе и Тбилиси — в материале РИА Новости.
Хотят выборы
На днях ЕП опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) обращение к грузинским властям. Высказались предельно конкретно.
Во-первых, главный общеевропейский законодательный орган "не признает нынешнее правительство" республики, пришедшее к власти после прошлогодних выборов. И во-вторых: пока правящая партия "Грузинская мечта" не откажется от "авторитарного курса", путь в ЕС закрыт.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Громом среди ясного неба, впрочем, это не назвать. Еще в начале июля ЕП выпустил резолюцию о "приостановке движения в ЕС" до проведения в Грузии "новых, честных выборов".
Этому противостоянию уже больше года. В Тбилиси летом 2024-го приняли закон об иноагентах — "О прозрачности иностранного влияния". В ЕС тут же заморозили выделенные Министерству обороны Грузии 30 миллионов евро.
Безвиз под угрозой
Статус кандидата в ЕС закавказская республика получила в декабре 2023-го. И, как видим, очень быстро его лишилась
© Getty Images / SOPA ImagesПанорама Тбилиси
© Getty Images / SOPA Images
Панорама Тбилиси
Помимо ЕП, на Тбилиси сильно давит Европейская комиссия (ЕК, главный орган исполнительной власти ЕС).
В частности, в середине июля в ЕК предупредили об отмене действующего с 2017-го безвизового режима с Грузией. На самом деле его ограничили еще раньше: в январе, для обладателей служебных и дипломатических паспортов.
От Тбилиси требуют выполнения восьми европейских рекомендаций.
© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
В частности — приведение законодательства к нормам ЕС, эффективная антикоррупционная борьба, недопустимость притеснения меньшинств и, конечно, отмена того самого закона "О прозрачности иностранного влияния". В общем, стандартный набор. Иначе — никакого безвиза.
Кто виноват
Реакция последовала незамедлительно — как от официального Тбилиси, так и от оппозиции.
Премьер-министр и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе по традиции обратился к своей любимой теме deep state, "глубинного государства", "глобальной партии войны", ведущей подрывную работу против законных властей. В том числе и на средства ЕС.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Участники акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Кобахидзе выразил готовность встретиться с любым европейским политиком или чиновником для обсуждения взаимных претензий.
Что касается оппозиции, то как минимум 42 неправительственные организации подписали письмо в связи с перспективой отмены безвиза. Ответственность за обострение отношений с ЕС они возлагают персонально на бывшего премьера и экс-председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.
Заметим, что визовый вопрос, в отличие от многих других, не требует консенсуса. Достаточно одобрения 15 стран из 27, при условии, что на их территории проживает не менее 65 процентов общего населения ЕС.
© Getty Images / Nicolo Vincenzo MalvestutoБидзина Иванишвили
© Getty Images / Nicolo Vincenzo Malvestuto
Бидзина Иванишвили
Что дальше?
Внутриполитическая ситуация тоже напряженная.
Уже более 230 дней в Тбилиси и других крупных городах проходят массовые акции протеста, начавшиеся после того, как власти сообщили о приостановке евроинтеграции. "Грузинская мечта" отвечает на беспорядки арестами и штрафами.
Опрошенные РИА Новости аналитики считают, что до урегулирования между Тбилиси и Брюсселем еще далеко. Многое зависит от дальнейших шагов сторон.
© Getty Images / Diego FedeleГолосование на парламентских выборах в Тбилиси в октябре 2024 года
© Getty Images / Diego Fedele
Голосование на парламентских выборах в Тбилиси в октябре 2024 года
"Нынешняя грузинская политическая система создана под одного человека, Иванишвили, — напоминает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Это ключевой бенефициар всех процессов. Например, он понимает экономические выгоды отношений с Москвой и, несмотря на проблемы, продолжает смотреть в обе стороны — и на Россию, и на ЕС, — пытается реализовать политику многовекторности".
Поэтому, подчеркивает собеседник РИА Новости, действия бывшего председателя "Грузинской мечты" Брюссель рассматривает как метания, а не суверенную политику.
Молдавская армия примет участие в учениях НАТО в Грузии
20 июля, 19:04
"При этом и ЕС, и США, в свою очередь, пытаются закрепиться на Южном Кавказе. Но не думаю, что в Брюсселе решат откатить ситуацию назад. Им это ни к чему, там понимают: Тбилиси гораздо больше заинтересован в сотрудничестве. Не исключено, что в ближайшее время в Брюссель отправится одна или несколько грузинских делегаций и стороны что-то согласуют", — заключает Денисов.
Директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов указывает на значимость закулисного торга Иванишвили с Брюсселем.
"ЕС снова склоняет Грузию к государственному перевороту, — отметил он в разговоре с РИА Новости. — Но мы видим, что Иванишвили не спешит с окончательными выводами. В ЕС у него лично заморожены огромные суммы, поэтому наверняка их разблокировку обсуждают. В Тбилиси настаивают на том, что действуют в национальных интересах. Однако если активы разморозят, вполне вероятно, Иванишвили пойдет другим путем, смягчит какие-то законы по НКО и тому подобному, как требует Брюссель".
Польша депортирует сотни граждан Грузии
18 июля, 18:07
Что же касается ЕС, то там настроены бескомпромиссно, добавляет эксперт. Смягчения ждать не стоит. Долгие годы грузинская молодежь массово ездила на Запад, и именно она наравне с финансируемыми НКО стала для Брюсселя мощным рычагом воздействия на Тбилиси.