https://ria.ru/20250723/gosduma-2030842442.html

Зеленский ведет себя как тиран, заявил депутат Госдумы

Зеленский ведет себя как тиран, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 23.07.2025

Зеленский ведет себя как тиран, заявил депутат Госдумы

Владимир Зеленский ограничением прав антикоррупционных органов на Украине ведет себя как тиран, которому плевать на протесты простых украинцев, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:11:00+03:00

2025-07-23T14:11:00+03:00

2025-07-23T14:11:00+03:00

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дмитрий белик

виталий кличко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский ограничением прав антикоррупционных органов на Украине ведет себя как тиран, которому плевать на протесты простых украинцев, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. "Ограничение полномочий НАБУ - ожидаемый шаг со стороны киевского тирана. Жители Украины слишком долго находились под влиянием политиков и уверовали, что Запад решит все их проблемы, а теперь оказалось, что официальный Киев не желает вести антикоррупционную политику, как того требуют западные лидеры, и вообще плевать хотел и на тех и на своих. Что тут скажешь – домайданились", - сказал Белик. По его словам, Зеленский и его окружение спешат обрубить все, что может им помешать грабить Украину, ведь свое будущее они с ней не связывают. "Наивные граждане вышли протестовать и все попали "на карандаш", так что скоро увидим новых пленных из числа "майдановцев", - сказал депутат. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030746389.html

https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html

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