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В Госдуме за весеннюю сессию приняли более 350 законов
В Госдуме за весеннюю сессию приняли более 350 законов - РИА Новости, 23.07.2025
В Госдуме за весеннюю сессию приняли более 350 законов
Госдума за весеннюю сессию приняла 354 закона, 71% - законы прямого действия, что является самым высоким показателем за все время, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:20:00+03:00
2025-07-23T13:20:00+03:00
2025-07-23T13:20:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума за весеннюю сессию приняла 354 закона, 71% - законы прямого действия, что является самым высоким показателем за все время, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Как уже говорил, мы подводим итоги. Поэтому, коллеги, хочется сказать, что у нас с вами завершается восьмая сессия. Позади семь месяцев. Принято 354 закона, из них 71% - это законы прямого действия. Самый высокий показатель за все предыдущее время. Нам надо стремиться делать все для того, чтобы норм прямого действия было как можно больше. От этого напрямую зависит качество принимаемых решений, а самое главное эффективность", - сказал Володин в ходе заключительного пленарного заседания.
https://ria.ru/20250723/putin-2030812163.html
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вячеслав володин, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
В Госдуме за весеннюю сессию приняли более 350 законов
Володин: Госдума за весеннюю сессию приняла 354 закона