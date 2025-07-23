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В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/gorlovka-2030982939.html
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.07.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на жилой массив Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:51:00+03:00
2025-07-23T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
солнечный
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на жилой массив Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке. "В результате атаки дрона вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250716/gorlovka-2029376628.html
горловка
солнечный
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горловка, солнечный, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Солнечный, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Горловки Приходько: при атаке БПЛА на жилой массив пострадал мирный житель

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на жилой массив Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщал, что украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке.
"В результате атаки дрона вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ
16 июля, 08:26
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСолнечныйДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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