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В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.07.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на жилой массив Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:51:00+03:00
2025-07-23T20:51:00+03:00
2025-07-23T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на жилой массив Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке. "В результате атаки дрона вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250716/gorlovka-2029376628.html
горловка
солнечный
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горловка, солнечный, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Солнечный, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при атаке БПЛА на жилой массив пострадал мирный житель