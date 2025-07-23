https://ria.ru/20250723/gorlovka-2030982939.html

В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.07.2025

В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на жилой массив Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.07.2025

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2025-07-23T20:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

солнечный

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на жилой массив Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке. "В результате атаки дрона вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250716/gorlovka-2029376628.html

горловка

солнечный

донецкая народная республика

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горловка, солнечный, донецкая народная республика, иван приходько, стирол