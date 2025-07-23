https://ria.ru/20250723/gorlovka-2030974093.html

В Горловке дрон ВСУ нанес удар по автомобилю

В Горловке дрон ВСУ нанес удар по автомобилю - РИА Новости, 23.07.2025

В Горловке дрон ВСУ нанес удар по автомобилю

Украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.07.2025

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горловка

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, в результате атаки дрона ВСУ на Калининский район Горловки повреждения получил объект теплоснабжающей организации, обошлось без пострадавших. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.35 и 20.05 дважды атаковали Калининский район Горловки с помощью дронов-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030851586.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол