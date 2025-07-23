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В Горловке дрон ВСУ нанес удар по автомобилю - РИА Новости, 23.07.2025
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20:26 23.07.2025 (обновлено: 20:48 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/gorlovka-2030974093.html
В Горловке дрон ВСУ нанес удар по автомобилю
В Горловке дрон ВСУ нанес удар по автомобилю - РИА Новости, 23.07.2025
В Горловке дрон ВСУ нанес удар по автомобилю
Украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:26:00+03:00
2025-07-23T20:48:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, в результате атаки дрона ВСУ на Калининский район Горловки повреждения получил объект теплоснабжающей организации, обошлось без пострадавших. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.35 и 20.05 дважды атаковали Калининский район Горловки с помощью дронов-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030851586.html
горловка
донецкая народная республика
калининский район
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горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке дрон ВСУ нанес удар по автомобилю

Мэр Приходько: дрон ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские террористы нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале.
Кроме того, по его данным, в результате атаки дрона ВСУ на Калининский район Горловки повреждения получил объект теплоснабжающей организации, обошлось без пострадавших.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.35 и 20.05 дважды атаковали Калининский район Горловки с помощью дронов-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2025
Вчера, 16:04
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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