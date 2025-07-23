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Голикова призвала создавать условия для эффективности "земских" программ - РИА Новости, 23.07.2025
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17:32 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/golikova-2030903457.html
Голикова призвала создавать условия для эффективности "земских" программ
Голикова призвала создавать условия для эффективности "земских" программ - РИА Новости, 23.07.2025
Голикова призвала создавать условия для эффективности "земских" программ
Российским регионам нужно создавать условия для эффективности "земских" программ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:32:00+03:00
2025-07-23T17:32:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российским регионам нужно создавать условия для эффективности "земских" программ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Опыт реализации программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" показывает, что для повышения эффективности не только этой программы, но и других, регионам, конечно, необходимо создавать условия", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ. Голикова отметила, что крайне важно, чтобы меры поддержки и социальные выплаты, которые реализуются по национальным проектам, работали в комплексе с региональными мерами поддержки - тогда эффект будет больше.
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова призвала создавать условия для эффективности "земских" программ

Голикова: регионам нужно создавать условия для эффективности земских программ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российским регионам нужно создавать условия для эффективности "земских" программ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Опыт реализации программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" показывает, что для повышения эффективности не только этой программы, но и других, регионам, конечно, необходимо создавать условия", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
Голикова отметила, что крайне важно, чтобы меры поддержки и социальные выплаты, которые реализуются по национальным проектам, работали в комплексе с региональными мерами поддержки - тогда эффект будет больше.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Голикова оценила уровень рождаемости в 38 российских регионах
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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