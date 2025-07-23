https://ria.ru/20250723/golikova-2030903457.html

Голикова призвала создавать условия для эффективности "земских" программ

Голикова призвала создавать условия для эффективности "земских" программ - РИА Новости, 23.07.2025

Голикова призвала создавать условия для эффективности "земских" программ

Российским регионам нужно создавать условия для эффективности "земских" программ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:32:00+03:00

2025-07-23T17:32:00+03:00

2025-07-23T17:32:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российским регионам нужно создавать условия для эффективности "земских" программ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Опыт реализации программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" показывает, что для повышения эффективности не только этой программы, но и других, регионам, конечно, необходимо создавать условия", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ. Голикова отметила, что крайне важно, чтобы меры поддержки и социальные выплаты, которые реализуются по национальным проектам, работали в комплексе с региональными мерами поддержки - тогда эффект будет больше.

https://ria.ru/20250228/golikova-2002227451.html

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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин