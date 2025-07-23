https://ria.ru/20250723/golikova-2030897339.html
Голикова рассказала о росте числа врачей в России
Голикова рассказала о росте числа врачей в России - РИА Новости, 23.07.2025
Голикова рассказала о росте числа врачей в России
Благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение" и программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в России за последние два года более чем на 16 тысяч возросло РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:19:00+03:00
2025-07-23T17:19:00+03:00
2025-07-23T17:19:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение" и программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в России за последние два года более чем на 16 тысяч возросло количество врачей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщила, что сейчас в России трудятся 558 тысяч врачей, из которых 9% - в сельской местности, а также более одного миллиона медицинских работников со средним профессиональным образованием, из них в сельской местности - 14,6%. "Благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" и программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за последние два года количество врачей в целом у нас возросло более чем на 16 тысяч", - сказала вице-премьер РФ. Она отметила, что за последние два года также удалось кратно сократить отток среднего медицинского персонала. "Что касается программы "Земский доктор", то она, напомню, стартовала в 2012 году, в 2018 году она была распространена на средний медицинский персонал. За весь период реализации в сельской местности и малых городах привлечено почти 72 тысячи медицинских работников. На эти цели мы направили почти 73 миллиарда рублей", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20250718/med-2028120056.html
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова рассказала о росте числа врачей в России
Голикова: в России за два года число врачей увеличилось более чем на 16 тысяч
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение" и программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в России за последние два года более чем на 16 тысяч возросло количество врачей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова
в ходе совещания президента РФ Владимира Путина
с членами кабмина сообщила, что сейчас в России трудятся 558 тысяч врачей, из которых 9% - в сельской местности, а также более одного миллиона медицинских работников со средним профессиональным образованием, из них в сельской местности - 14,6%.
"Благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" и программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за последние два года количество врачей в целом у нас возросло более чем на 16 тысяч", - сказала вице-премьер РФ.
Она отметила, что за последние два года также удалось кратно сократить отток среднего медицинского персонала.
"Что касается программы "Земский доктор", то она, напомню, стартовала в 2012 году, в 2018 году она была распространена на средний медицинский персонал. За весь период реализации в сельской местности и малых городах привлечено почти 72 тысячи медицинских работников. На эти цели мы направили почти 73 миллиарда рублей", - добавила Голикова.