https://ria.ru/20250723/glavred-2030986445.html

Главред URA.RU заявила, что журналист Сергеев не скрывался от следствия

Главред URA.RU заявила, что журналист Сергеев не скрывался от следствия - РИА Новости, 23.07.2025

Главред URA.RU заявила, что журналист Сергеев не скрывался от следствия

Региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев, находящийся в статусе свидетеля, не скрывался от следствия, ранее опубликованные сведения об этом не соответствуют... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:00:00+03:00

2025-07-23T21:00:00+03:00

2025-07-23T21:00:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев, находящийся в статусе свидетеля, не скрывался от следствия, ранее опубликованные сведения об этом не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости главред URA.RU Диана Козлова. В среду URA.RU информировало, что в Екатеринбурге задержан их региональный редактор Сергеев, он проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова, арестованного по делу о даче взятки. В областном управлении СК РФ отмечали, что не комментируют эту тему. При этом в правоохранительных органах опровергли РИА Новости факт задержания Сергеева, добавив, что сотрудник редакции находится в статусе свидетеля и его привели для совершения следственного действия. Также источник в правоохранительных органах говорил агентству, что Сергеев "предпринимал попытки скрыться от следствия", например, менял адреса проживания и номера телефонов. "Этот вопрос, вероятно, надо задать следствию. Мне известно, что Игорю однажды приходила повестка, когда он был в отпуске. Других повесток за это время не было", – сказала собеседница агентства на вопрос, почему журналиста доставили в отдел для допроса спустя почти два месяца, как арестовали Аллаярова. "Про попытку "скрыться от следствия" скажу следующее. Эти сведения не соответствуют действительности. Агентство воспринимает эти действия как попытку манипулировать общественным мнением", – подчеркнула Козлова. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является дядей журналиста. Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказывала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его дяди", также она сообщала, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину он не признает.

https://ria.ru/20250723/redaktor-2030852286.html

https://ria.ru/20250625/allayarov-2025267414.html

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екатеринбург, россия, урал, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), происшествия