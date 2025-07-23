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В Германии суд оправдал сатирика после шутки про Трампа

В Германии суд оправдал сатирика после шутки про Трампа - РИА Новости, 23.07.2025

В Германии суд оправдал сатирика после шутки про Трампа

Уголовный суд берлинского района Тиргартен оправдал немецкого сатирика Себастиана Хотца, более известного под именем El Hotzo - Эль Хотцо, после неудачной шутки РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:20:00+03:00

2025-07-23T14:20:00+03:00

2025-07-23T14:20:00+03:00

в мире

берлин (город)

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дональд трамп

илон маск

вольфганг кубики

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовный суд берлинского района Тиргартен оправдал немецкого сатирика Себастиана Хотца, более известного под именем El Hotzo - Эль Хотцо, после неудачной шутки про покушение на президента США Дональда Трампа, сообщается в пресс-релизе суда. В 2024 году сатирик сделал ряд публикаций в соцсети X, одна из них обыгрывала покушение на Трампа и его ранение в ухо, а в другой он прямо написал, что считает прекрасным, когда "умирают фашисты". Оба поста он вскоре удалил, однако Хотц привлек внимание американского миллиардера и владельца соцсети Илона Маска, а также бывшего вице-спикера бундестага Вольфганга Кубики. Прокуратура Берлина обвинила сатирика в одобрении уголовно наказуемых деяний. "Районный суд Тиргартена в Берлине сегодня оправдал обвиняемого в рамках процесса над сатириком Себастианом Хотцем под псевдонимом "Эль-Хотцо"", - говорится в сообщении. Суд пришел к выводу, что высказывания не уголовно наказуемы, и оправдал обвиняемого, который в начале слушания признался, что написал указанные сообщения. "Высказывания явно являются сатирой и, очевидно, не были сделаны всерьез... По этой причине они не подходят под нарушение общественного порядка. Таким образом, отсутствует юридический элемент состава преступления, и обвиняемый должен быть оправдан на законных основаниях. Тот факт, что эти высказывания вызвали противоречивые дискуссии, также не влечет за собой уголовной ответственности", - постановил суд. Приговор пока не вступил в силу. Прокуратура может обжаловать его в земельном суде Берлина или добиться пересмотра в Высшем суде Берлина. Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.

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в мире, берлин (город), сша, германия, дональд трамп, илон маск, вольфганг кубики