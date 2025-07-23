https://ria.ru/20250723/germaniya-2030613987.html

Что значит перевооружение Германии для России

Что значит перевооружение Германии для России - РИА Новости, 23.07.2025

Что значит перевооружение Германии для России

Заключенный на днях Киром Стармером и Фридрихом Мерцем договор о дружбе и оборонном сотрудничестве напоминает Англо-германское морское соглашение 1935 года,... РИА Новости, 23.07.2025

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Заключенный на днях Киром Стармером и Фридрихом Мерцем договор о дружбе и оборонном сотрудничестве напоминает Англо-германское морское соглашение 1935 года, которое дало зеленый свет перевооружению Германии в нарушение ограничений Версальского мирного договора (1919 год). Нацистская Германия получила право наращивать свой военно-морской флот до одной трети британского тоннажа, что загружало германские верфи на десять лет. Это решение Лондон принял в одностороннем порядке, без консультаций с союзниками и другими сторонами Вашингтонского соглашения по морским вооружениям 1922 года.Параллельно Берлин создал совместный с Парижем Совет по обороне, а Стармер подписал оборонное соглашение с Макроном. Таким образом, создается некий сетевой аналог европейской Антанты против России, причем с ядерной составляющей и вне НАТО. Более того, обесцениваются не только НАТО, но и все иные многосторонние структуры, включая Евросоюз, которые могли бы обеспечивать хотя бы относительную предсказуемость развития военно-политической ситуации в Европе.Известно, к чему привела близорукая политика умиротворения Гитлера Лондоном и Парижем. Не менее важно и то, что Лондон сыграл, возможно, решающую роль в развязывании Первой мировой войны, когда упорно отказывался в ответ на российские демарши публично заявить или довести до Берлина по дипломатическим каналам, что выступит на стороне Франции, союзной России, в случае германской агрессии. Немцы не скрывали, что их главной целью было то, что потом стало называться сдерживанием России, и были потрясены, когда Лондон все же объявил им войну 4 августа 1914 года вслед за Францией.Тогда, как и впоследствии, в канун Второй мировой, англичане рассчитывали остаться в стороне от большой войны на континенте даже ценой позорной Странной войны 1939-1940 годов, которая закончилась Дюнкерком и падением Франции. Эта преступная близорукость дорого обошлась Европе.Похоже, что история вновь повторяется теперь, когда обозначилось расхождение геополитических интересов Америки Трампа и ее европейских союзников. Вопрос: если не за американский, то неужели на этот раз за свой собственный счет? Неизменной остается только антироссийская направленность того, что варится на европейской кухне. Любая агония опасна для окружающих, и нынешнее геополитическое будущее Европы, возвращающее континент в период до 1941 года, не составляет исключения.

https://ria.ru/20250719/merts-2030174033.html

https://ria.ru/20250719/smi-2030088673.html

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