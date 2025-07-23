Генпрокурор Украины проверит, не расследует ли НАБУ "лишние" дела
Кравченко проверит, входят ли в сферу полномочий НАБУ дела, расследуемые бюро
© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал проверить, входят ли в сферу полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дела, которые расследует бюро в данные момент, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
"Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро на факт того, касаются ли производства подследственности и полномочий НАБУ", - говорится в материале на сайте "Общественного".
Как сообщают журналисты, соответствующее заявление Кравченко сделал, отвечая на вопрос о возможном расследовании НАБУ дел, которые не входят в его компетенцию. Как говорится в материале телеканала, Кравченко заявил, что такая категория дел это "отдельный случай" и все они будут передаваться в работу другим, компетентным органам.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.