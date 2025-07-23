Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Украины проверит, не расследует ли НАБУ "лишние" дела - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/genprokuror-2030847072.html
Генпрокурор Украины проверит, не расследует ли НАБУ "лишние" дела
Генпрокурор Украины проверит, не расследует ли НАБУ "лишние" дела - РИА Новости, 23.07.2025
Генпрокурор Украины проверит, не расследует ли НАБУ "лишние" дела
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал проверить, входят ли в сферу полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дела,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:28:00+03:00
2025-07-23T14:28:00+03:00
в мире
украина
киев
львов
руслан кравченко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал проверить, входят ли в сферу полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дела, которые расследует бюро в данные момент, сообщил украинский телеканал "Общественное". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро на факт того, касаются ли производства подследственности и полномочий НАБУ", - говорится в материале на сайте "Общественного". Как сообщают журналисты, соответствующее заявление Кравченко сделал, отвечая на вопрос о возможном расследовании НАБУ дел, которые не входят в его компетенцию. Как говорится в материале телеканала, Кравченко заявил, что такая категория дел это "отдельный случай" и все они будут передаваться в работу другим, компетентным органам. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030746389.html
украина
киев
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, львов, руслан кравченко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Львов, Руслан Кравченко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Генпрокурор Украины проверит, не расследует ли НАБУ "лишние" дела

Кравченко проверит, входят ли в сферу полномочий НАБУ дела, расследуемые бюро

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал проверить, входят ли в сферу полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дела, которые расследует бюро в данные момент, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП
03:03
"Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро на факт того, касаются ли производства подследственности и полномочий НАБУ", - говорится в материале на сайте "Общественного".
Как сообщают журналисты, соответствующее заявление Кравченко сделал, отвечая на вопрос о возможном расследовании НАБУ дел, которые не входят в его компетенцию. Как говорится в материале телеканала, Кравченко заявил, что такая категория дел это "отдельный случай" и все они будут передаваться в работу другим, компетентным органам.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Закон об ограничении НАБУ и САП шокировал команду Зеленского, пишут СМИ
03:27
 
В миреУкраинаКиевЛьвовРуслан КравченкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала