https://ria.ru/20250723/genichesk-2031010123.html
ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо
ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.07.2025
ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо
ВСУ атакуют херсонский город Геническ, возник пожар из-за падения сбитого БПЛА, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:49:00+03:00
2025-07-23T23:49:00+03:00
2025-07-23T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_61:0:3025:1667_1920x0_80_0_0_4e3cae796cc931704607dee2c5e2eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. ВСУ атакуют херсонский город Геническ, возник пожар из-за падения сбитого БПЛА, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУМЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым", - написал Сальдо в Telegram-канале. По его словам, сотрудники МЧС локализуют возгорание. "Предварительно, жертв нет", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250723/gorlovka-2030982939.html
херсонская область
россия
геническ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_ea8b9421fa211afd23e5552d609c7e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Геническ, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ атакуют херсонский город Геническ, жертв нет