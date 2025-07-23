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ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/genichesk-2031010123.html
ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо
ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.07.2025
ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо
ВСУ атакуют херсонский город Геническ, возник пожар из-за падения сбитого БПЛА, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:49:00+03:00
2025-07-23T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. ВСУ атакуют херсонский город Геническ, возник пожар из-за падения сбитого БПЛА, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУМЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым", - написал Сальдо в Telegram-канале. По его словам, сотрудники МЧС локализуют возгорание. "Предварительно, жертв нет", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250723/gorlovka-2030982939.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Геническ, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ атакуют херсонский город Геническ, жертв нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. ВСУ атакуют херсонский город Геническ, возник пожар из-за падения сбитого БПЛА, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУМЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым", - написал Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, сотрудники МЧС локализуют возгорание.
"Предварительно, жертв нет", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Вчера, 20:51
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияГеническВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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