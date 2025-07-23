https://ria.ru/20250723/genichesk-2031010123.html

ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо

ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.07.2025

ВСУ атаковали Геническ, заявил Сальдо

ВСУ атакуют херсонский город Геническ, возник пожар из-за падения сбитого БПЛА, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:49:00+03:00

2025-07-23T23:49:00+03:00

2025-07-23T23:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

геническ

владимир сальдо

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_61:0:3025:1667_1920x0_80_0_0_4e3cae796cc931704607dee2c5e2eac8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. ВСУ атакуют херсонский город Геническ, возник пожар из-за падения сбитого БПЛА, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУМЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым", - написал Сальдо в Telegram-канале. По его словам, сотрудники МЧС локализуют возгорание. "Предварительно, жертв нет", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250723/gorlovka-2030982939.html

херсонская область

россия

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)