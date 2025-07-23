https://ria.ru/20250723/gaz-2030571932.html

Европе позволили покупать газ у России. Но есть одно строгое условие

Европе позволили покупать газ у России. Но есть одно строгое условие - РИА Новости, 23.07.2025

Европе позволили покупать газ у России. Но есть одно строгое условие

Участникам ЕС вновь напомнили про дедлайн: к 2027-му прекратить приобретать у Москвы энергоресурсы. Но на строгой отчетности уже не настаивают. На самом деле в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:00:00+03:00

2025-07-23T08:00:00+03:00

2025-07-23T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Участникам ЕС вновь напомнили про дедлайн: к 2027-му прекратить приобретать у Москвы энергоресурсы. Но на строгой отчетности уже не настаивают. На самом деле в 2024-м Европа потратила на газ и нефть из России больше, чем на помощь Украине. Как такое оказалось возможным — в материале РИА Новости.Все больше и большеИз закупленных за год 297,9 миллиарда кубометров 54,45 — российские. Второе место среди поставщиков после Норвегии. И на 21% больше, чем в 2023-м. Доля на рынке увеличилась с 14,2 до 18,3%. Как уточнил недавно еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсе, поддержка Киева обошлась дешевле.По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), за газ и нефть Москва получила от ЕС 21,9 миллиарда евро. На Украину потратили, по подсчетам Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), 18,7 миллиарда.И российский импорт растет. По трубопроводным поставкам (в основном через "Турецкий поток) лидируют Венгрия, Греция и Словакия. За пять месяцев 2025-го ЕС заплатил за это 2,55 миллиарда евро.Высокий спрос и на СПГ. В 2024-м, по информации Rystad Energy, европейцы приобрели рекордные 16 миллиардов кубометров. И этот рекорд долго не продержится, уверены аналитики.Аналитический центр Bruegel сообщает, что в январе-июне из России страны ЕС получили 11,4 миллиарда кубов. Рост только в июне — на 27,5%.Больше всех купили Бельгия, Франция и Нидерланды (на 99 миллионов евро). Причем, как отмечается в отчете CREA, часть СПГ, поступающего во Францию через терминал Дюнкерк, уходит в Германию, хотя Берлин официально отказался от российских углеводородов — "получает нефть и газ из других источников".Можете не рассказыватьПри всем этом позиция Еврокомиссии не изменилась: полный запрет на торговлю с Москвой к 2027-му. Однако в доработанный проект постановления включили оговорку: публичность в данном вопросе больше не требуется."Это считается промышленной тайной и не будет разглашаться без согласия национальных правительств", — цитирует Reuters "компромиссный" вариант.Дорожную карту следует утвердить в Брюсселе, но в закрытом режиме.По мнению наблюдателей, Брюссель сам себя загнал в ловушку. С одной стороны, провозглашается полная независимость от энергоресурсов Москвы, с другой — для ряда стран это пока просто нереально. Вот и приходится идти на нелепые ухищрения."На те же Францию, Венгрию, Испанию, Словакию пришлось больше половины импорта газа из России. У других поставщиков получилось бы гораздо дороже, что ударило бы по конкурентоспособности европейских товаров на международном рынке. Компенсировать это в ЕС никто не намерен, поэтому в ЕК и придумывают разные хитрости", — отмечает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.По сути, запрет отложили "до лучших времен"."Ряд государств ЕС не имеют технической и финансовой возможности сразу прекратить закупки. Многие европейских страны выстраивали свои экономики на основе долгосрочных надежных поставок из России. За ослабление энергозависимости от Москвы население расплачивается ростом тарифов на тепло и электричество", — говорит Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Теневые поставкиПриписка к документу фактически разрешает покупать российские энергоресурсы, уверен Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН.Разумеется, и при декларированном отказе торговля продолжится — через посредников. Собственно, так уже и происходит."Крупные европейские импортеры открыли в третьих странах представительства для взаимодействия с российскими поставщиками. По документам все чисто. Турция и ОАЭ с удовольствием выступают посредниками, получая дополнительную прибыль. А европейцам — накрутка в 20-30%", — поясняет экономист.По мнению Марышева, "теневые потоки" увеличатся, однако структура изменится в пользу СПГ. Так, активное сотрудничество Москвы со странами Африки, вероятно, откроет дополнительное "окно возможностей" для "обезличивания" российского топлива.Таким образом, Евросоюз расписался в собственной слабости. Лишних энергоресурсов не бывает, а "отказываться" от них можно до бесконечности. В такой ситуации закрыть глаза, чтобы "никто не видел", и продолжать покупать — вполне себе вариант.

https://ria.ru/20250722/aktivy-2030055694.html

https://ria.ru/20250716/neft-2029213412.html

https://ria.ru/20250630/zoloto-2025771077.html

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россия, европа, москва, евросоюз, еврокомиссия, рэу имени г. в. плеханова, турецкий поток, экономика