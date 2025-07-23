Рейтинг@Mail.ru
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 23.07.2025 (обновлено: 23:27 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/futbolka-2030880397.html
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прилетел в Стамбул на третий раунд переговоров в серой... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:28:00+03:00
2025-07-23T23:27:00+03:00
россия
дмитрий шишкин
владимир мединский
стамбул
украина
михаил галузин
в мире
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030873619_0:155:3159:1931_1920x0_80_0_0_fb5c1fca897044989de1f76b1030985b.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прилетел в Стамбул на третий раунд переговоров в серой футболке бренда Putin Team, передает корреспондент РИА Новости. В среду российская делегация прибыла в Стамбул. Российский бренд Putin Team Russia презентовал свою экспортную коллекцию в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене. В 2020 году основатель бренда Дмитрий Шишкин на совещании по вопросам легкой промышленности предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился. Встреча делегаций России и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19:00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны России Александр Фомин. Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет, отметил он. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры прибытия российской делегации в Стамбул
Кадры прибытия российской делегации в Стамбул.
2025-07-23T16:28
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030873619_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_1751e27051317ad6becaf3e1cad84944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий шишкин, владимир мединский, стамбул, украина, михаил галузин, в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Дмитрий Шишкин, Владимир Мединский, Стамбул, Украина, Михаил Галузин, В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Мединский прилетел в Стамбул на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрилет российской делегации на переговоры в Турцию
Прилет российской делегации на переговоры в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Прилет российской делегации на переговоры в Турцию
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прилетел в Стамбул на третий раунд переговоров в серой футболке бренда Putin Team, передает корреспондент РИА Новости.
В среду российская делегация прибыла в Стамбул.
Российский бренд Putin Team Russia презентовал свою экспортную коллекцию в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене. В 2020 году основатель бренда Дмитрий Шишкин на совещании по вопросам легкой промышленности предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился.
Встреча делегаций России и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19:00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны России Александр Фомин.
Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет, отметил он.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
Вчера, 08:00
 
РоссияДмитрий ШишкинВладимир МединскийСтамбулУкраинаМихаил ГалузинВ миреТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала