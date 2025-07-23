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Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прилетел в Стамбул на третий раунд переговоров в серой... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:28:00+03:00

2025-07-23T16:28:00+03:00

2025-07-23T23:27:00+03:00

россия

дмитрий шишкин

владимир мединский

стамбул

украина

михаил галузин

в мире

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прилетел в Стамбул на третий раунд переговоров в серой футболке бренда Putin Team, передает корреспондент РИА Новости. В среду российская делегация прибыла в Стамбул. Российский бренд Putin Team Russia презентовал свою экспортную коллекцию в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене. В 2020 году основатель бренда Дмитрий Шишкин на совещании по вопросам легкой промышленности предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился. Встреча делегаций России и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19:00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны России Александр Фомин. Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет, отметил он. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

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стамбул

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Кадры прибытия российской делегации в Стамбул Кадры прибытия российской делегации в Стамбул. 2025-07-23T16:28 true PT0M23S

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