https://ria.ru/20250723/ft-2030948594.html

Макрон подал иск против ведущей из-за слов о его жене, пишет FT

Макрон подал иск против ведущей из-за слов о его жене, пишет FT - РИА Новости, 23.07.2025

Макрон подал иск против ведущей из-за слов о его жене, пишет FT

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс из-за ее заявлений о том, что первая леди Франции... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:12:00+03:00

2025-07-23T19:12:00+03:00

2025-07-23T19:12:00+03:00

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс из-за ее заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной, сообщает газета Financial Times. "Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали в суд США иск о клевете против Кэндис Оуэнс, блогера и ведущей подкаста, которая заявила, что первая леди Франции "на самом деле мужчина", - сообщает газета. В 218-страничном иске, поданном в среду в Делавэре, Оуэнс обвиняется в публикации "нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов", главным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Как отмечает газета, этот иск – редкий случай, когда действующий мировой лидер лично подаёт в суд на интернет-персону из-за контента. При этом Макронам придется серьезно побороться в суде, "поскольку законы США о клевете требуют от публичных лиц доказать "реальный злой умысел", то есть, что лицо знало, что информация ложная", пишет издание. Супруги Макрон добиваются процесса в суде присяжных и возмещения ущерба. Как сообщил их адвокат Томас Клэр, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на суде. "Поскольку г-жа Оуэнс систематически повторяла эти ложные сведения в ответ на каждый из запросов наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что передача дела в суд является единственным оставшимся выходом", - цитирует газета заявление Макронов. Иск о диффамации был подан из-за восьмисерийного выпуска на канале Оуэнс в YouTube под названием "Становление Брижит", вышедшего в эфир в прошлом году и собравшего более 2,3 миллиона просмотров. В иске говорится, что супруги "понесли существенный репутационный ущерб" и потратили "значительные суммы денег на исправление публичной информации". В судебном заявлении Макрон описал историю начала взаимоотношений с Брижит, отвергая обвинения Оуэнс в "растлении малолетних" в отношении супруги будущего президента. По его словам, они познакомились, когда ему было 15 лет, Брижит, его школьной учительнице, на тот момент было 39, она была замужем и воспитывала троих дочерей. Они сблизились во время постановки школьного спектакля, однако их отношения "оставались в рамках закона", указывает Макрон. Узнав о его симпатии к учительнице, его родители перевели его в другую школу, но Макрон заявил ей, что "женится на ней, несмотря ни на что". Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но отметила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть". Затем в своем аккаунте в Х журналистка обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Журналистка отмечает, что нет никаких свидетельств из школьной или студенческой жизни учительницы. Она призвала ее знакомых поделиться с ней фотографиями.

https://ria.ru/20250717/makron-2029824469.html

https://ria.ru/20250703/frantsiya-2027062974.html

https://ria.ru/20250702/tramp-2026649687.html

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в мире, франция, сша, европа, брижит макрон, кэндис оуэнс, эммануэль макрон