https://ria.ru/20250723/ft-2030848937.html

Киев убеждал Запад, что Зеленский не узурпатор, пишет FT

Киев убеждал Запад, что Зеленский не узурпатор, пишет FT - РИА Новости, 23.07.2025

Киев убеждал Запад, что Зеленский не узурпатор, пишет FT

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и другие чиновники на фоне мер по ограничению прав антикоррупционных... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:36:00+03:00

2025-07-23T14:36:00+03:00

2025-07-23T14:42:00+03:00

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владимир зеленский

тарас качка

алексей гончаренко

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и другие чиновники на фоне мер по ограничению прав антикоррупционных органов связались с западными дипломатами, чтобы развеять их опасения об узурпации власти Владимиром Зеленским, сообщает газета Financial Times. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Во вторник... Качка и другие высокопоставленные чиновники Зеленского начали звонить и писать западным дипломатам в попытке обосновать позицию Киева и развеять опасения об узурпации власти", - говорится в материале, который ссылается на чиновников. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.* внесен в РФ перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250723/kreml-2030814999.html

https://ria.ru/20250723/zakharova--2030764557.html

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