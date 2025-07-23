https://ria.ru/20250723/fsb--2030768058.html

ФСБ предотвратила теракт на Кубани

ФСБ предотвратила теракт на Кубани - РИА Новости, 23.07.2025

ФСБ предотвратила теракт на Кубани

В Краснодарском крае задержали исламиста, который собирался поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих заводов, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:17:00+03:00

2025-07-23T09:17:00+03:00

2025-07-23T10:44:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали исламиста, который собирался поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих заводов, сообщило региональное управление ФСБ."Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центральноазиатского региона по заданию международной террористической организации на промышленном объекте нефтепереработки региона", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что задержанный по заданию куратора приготовил "коктейль Молотова", чтобы поджечь общежитие. После этого он хотел выехать в Афганистан и присоединиться там к террористической группировке.Видеозапись преступления предполагалось распространять в интернете "с целью устрашения населения", добавили в УФСБ.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о гражданине Узбекистана.Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению, теракте и участии в террористической организации. Суд отправил задержанного под стражу.

https://ria.ru/20250722/fsb--2030597823.html

https://ria.ru/20250718/terakt-2029878158.html

афганистан

центральная азия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание исламиста из Центральной Азии, планировавшего поджечь общежитие нефтезавода Предотвращен теракт на Кубани, где исламист из Центральной Азии планировал поджечь общежитие нефтезавода, сообщили в УФСБ по региону. Мужчина арестован. 2025-07-23T09:17 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, афганистан, центральная азия, краснодарский край