https://ria.ru/20250723/fsb--2030768058.html
ФСБ предотвратила теракт на Кубани
ФСБ предотвратила теракт на Кубани - РИА Новости, 23.07.2025
ФСБ предотвратила теракт на Кубани
В Краснодарском крае задержали исламиста, который собирался поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих заводов, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:17:00+03:00
2025-07-23T09:17:00+03:00
2025-07-23T10:44:00+03:00
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КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали исламиста, который собирался поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих заводов, сообщило региональное управление ФСБ."Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центральноазиатского региона по заданию международной террористической организации на промышленном объекте нефтепереработки региона", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что задержанный по заданию куратора приготовил "коктейль Молотова", чтобы поджечь общежитие. После этого он хотел выехать в Афганистан и присоединиться там к террористической группировке.Видеозапись преступления предполагалось распространять в интернете "с целью устрашения населения", добавили в УФСБ.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о гражданине Узбекистана.Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению, теракте и участии в террористической организации. Суд отправил задержанного под стражу.
https://ria.ru/20250722/fsb--2030597823.html
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Задержание исламиста из Центральной Азии, планировавшего поджечь общежитие нефтезавода
Предотвращен теракт на Кубани, где исламист из Центральной Азии планировал поджечь общежитие нефтезавода, сообщили в УФСБ по региону. Мужчина арестован.
2025-07-23T09:17
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, афганистан, центральная азия, краснодарский край
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Афганистан, Центральная Азия, Краснодарский край
ФСБ предотвратила теракт на Кубани
На Кубани задержали исламиста, планировавшего поджечь общежитие нефтезавода