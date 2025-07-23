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В прифронтовой зоне в Херсонской области открылся форум "Прорыв" - РИА Новости, 23.07.2025
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15:10 23.07.2025
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В прифронтовой зоне в Херсонской области открылся форум "Прорыв"
В прифронтовой зоне в Херсонской области открылся форум "Прорыв" - РИА Новости, 23.07.2025
В прифронтовой зоне в Херсонской области открылся форум "Прорыв"
Молодежный форум "Прорыв" с полноценным ресурсным конкурсом впервые стартовал в прифронтовом Алешкинском округе Херсонской области. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:10:00+03:00
2025-07-23T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
общество
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ГЕНИЧЕСК, 23 июл - РИА Новости. Молодежный форум "Прорыв" с полноценным ресурсным конкурсом впервые стартовал в прифронтовом Алешкинском округе Херсонской области. "В нашем округе стартовало важное событие — молодежный форум "Прорыв" с полноценным ресурсным конкурсном. Продлится форум с 23 по 24 июля. Это не просто мероприятие, это площадка для роста, диалога и реальных изменений. Форум объединяет активных подростков, их наставников, экспертов и представителей власти вокруг одной цели — развивать гражданскую ответственность и социальную инициативу среди молодежи", - сказал РИА Новости глава Алешкинского округа Руслан Хоменко. Форум "Прорыв" состоит из двух ключевых модулей. Первый - обучающий, он направлен на формирование у подростков в возрасте от 14 до 17 лет и их наставников практических навыков социального проектирования. Под руководством федерального эксперта от платформы Росмолодежи участники проходят интенсив, включающий лекции и мастер-классы. Здесь ребята учатся превращать идеи в реальные проекты. Второй и главный модуль - это ресурсный конкурс. Участвовать в нем будут команды. Им предстоит представить свои инициативы жюри. На заочном этапе уже подано семь полноценных заявок с продуманными проектами, планами реализации и бюджетами. "Форум "Прорыв" станет первой стартовой площадкой для множества полезных инициатив, он даст возможность нашей молодежи почувствовать, что их голос и действия реально важны. Несмотря на сложность работы в прифронтовой зоне, мы не боимся проводить мероприятия, направленные на интеграцию молодежи в жизнь современных, уверенных в завтрашнем дне молодых россиян", - подчеркнул глава округа. Форум "Прорыв" предоставляет участникам возможность попробовать свои силы в работе с небольшими грантами.
https://ria.ru/20250628/putin-2026021980.html
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херсонская область , общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Общество
В прифронтовой зоне в Херсонской области открылся форум "Прорыв"

Форум "Прорыв" впервые открылся в прифронтовой зоне в Херсонской области

© Фото : Администрация Алешкинского муниципального округаРуслан Хоменко
Руслан Хоменко - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Администрация Алешкинского муниципального округа
Руслан Хоменко. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 23 июл - РИА Новости. Молодежный форум "Прорыв" с полноценным ресурсным конкурсом впервые стартовал в прифронтовом Алешкинском округе Херсонской области.
"В нашем округе стартовало важное событие — молодежный форум "Прорыв" с полноценным ресурсным конкурсном. Продлится форум с 23 по 24 июля. Это не просто мероприятие, это площадка для роста, диалога и реальных изменений. Форум объединяет активных подростков, их наставников, экспертов и представителей власти вокруг одной цели — развивать гражданскую ответственность и социальную инициативу среди молодежи", - сказал РИА Новости глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.
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Форум "Прорыв" состоит из двух ключевых модулей. Первый - обучающий, он направлен на формирование у подростков в возрасте от 14 до 17 лет и их наставников практических навыков социального проектирования. Под руководством федерального эксперта от платформы Росмолодежи участники проходят интенсив, включающий лекции и мастер-классы. Здесь ребята учатся превращать идеи в реальные проекты.
Второй и главный модуль - это ресурсный конкурс. Участвовать в нем будут команды. Им предстоит представить свои инициативы жюри. На заочном этапе уже подано семь полноценных заявок с продуманными проектами, планами реализации и бюджетами.
"Форум "Прорыв" станет первой стартовой площадкой для множества полезных инициатив, он даст возможность нашей молодежи почувствовать, что их голос и действия реально важны. Несмотря на сложность работы в прифронтовой зоне, мы не боимся проводить мероприятия, направленные на интеграцию молодежи в жизнь современных, уверенных в завтрашнем дне молодых россиян", - подчеркнул глава округа.
Форум "Прорыв" предоставляет участникам возможность попробовать свои силы в работе с небольшими грантами.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьОбщество
 
 
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