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Фидан заявил о готовности Турции внести свой вклад в обмен пленными

Фидан заявил о готовности Турции внести свой вклад в обмен пленными - РИА Новости, 23.07.2025

Фидан заявил о готовности Турции внести свой вклад в обмен пленными

Турция может внести свой вклад в обмен пленными между РФ и Украиной, предоставив свою методологию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:45:00+03:00

2025-07-23T20:45:00+03:00

2025-07-23T20:59:00+03:00

в мире

турция

россия

украина

хакан фидан

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Турция может внести свой вклад в обмен пленными между РФ и Украиной, предоставив свою методологию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины стартовал в среду в стамбульском дворце Чираган."Турция готова внести свой вклад в обмен пленными, предоставив более структурированную методологию", - заявил Фидан, выступая в начале переговоров делегаций.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи состоялись в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

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в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле