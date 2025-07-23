https://ria.ru/20250723/fidan-2030982170.html
Фидан заявил о готовности Турции внести свой вклад в обмен пленными
Фидан заявил о готовности Турции внести свой вклад в обмен пленными - РИА Новости, 23.07.2025
Фидан заявил о готовности Турции внести свой вклад в обмен пленными
Турция может внести свой вклад в обмен пленными между РФ и Украиной, предоставив свою методологию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:45:00+03:00
2025-07-23T20:45:00+03:00
2025-07-23T20:59:00+03:00
в мире
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хакан фидан
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Турция может внести свой вклад в обмен пленными между РФ и Украиной, предоставив свою методологию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины стартовал в среду в стамбульском дворце Чираган."Турция готова внести свой вклад в обмен пленными, предоставив более структурированную методологию", - заявил Фидан, выступая в начале переговоров делегаций.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи состоялись в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Турция, Россия, Украина, Хакан Фидан, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Фидан заявил о готовности Турции внести свой вклад в обмен пленными
Фидан: Турция может внести вклад в обмен пленными между Россией и Украиной
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Турция может внести свой вклад в обмен пленными между РФ и Украиной, предоставив свою методологию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины стартовал в среду в стамбульском дворце Чираган.
"Турция готова внести свой вклад в обмен пленными, предоставив более структурированную методологию", - заявил Фидан, выступая в начале переговоров делегаций.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи состоялись в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.