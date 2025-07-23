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Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

Конечная цель переговоров России и Украины в Стамбуле заключается в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня и мирного урегулирования, заявил глава... РИА Новости, 23.07.2025

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украина

россия

стамбул

специальная военная операция на украине

хакан фидан

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Конечная цель переговоров России и Украины в Стамбуле заключается в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня и мирного урегулирования, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на переговорах."В этом третьем раунде наша цель заключается в том, чтобы стороны провели нацеленные на результат консультации по меморандумам. Конечная цель, конечно, в том, чтобы способствовать созданию пути к миру с помощью прекращения огня", - сказал Фидан.Также он отметил, что Турция обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня на Украине."Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений. В случае, если возникнет договоренность о достижении прекращения огня, у нас есть необходимая инфраструктура для мониторинга прекращения огня", - заявил Фидан, выступая перед переговорами делегаций.Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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украина, россия, стамбул, хакан фидан, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле