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Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:41 23.07.2025 (обновлено: 20:55 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/fidan-2030980882.html
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
Конечная цель переговоров России и Украины в Стамбуле заключается в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня и мирного урегулирования, заявил глава... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:41:00+03:00
2025-07-23T20:55:00+03:00
украина
россия
стамбул
специальная военная операция на украине
хакан фидан
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Конечная цель переговоров России и Украины в Стамбуле заключается в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня и мирного урегулирования, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на переговорах."В этом третьем раунде наша цель заключается в том, чтобы стороны провели нацеленные на результат консультации по меморандумам. Конечная цель, конечно, в том, чтобы способствовать созданию пути к миру с помощью прекращения огня", - сказал Фидан.Также он отметил, что Турция обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня на Украине."Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений. В случае, если возникнет договоренность о достижении прекращения огня, у нас есть необходимая инфраструктура для мониторинга прекращения огня", - заявил Фидан, выступая перед переговорами делегаций.Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030893351.html
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украина, россия, стамбул, хакан фидан, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Хакан Фидан, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

Фидан назвал целью переговоров РФ и Украины выход на прекращение огня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Конечная цель переговоров России и Украины в Стамбуле заключается в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня и мирного урегулирования, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на переговорах.
"В этом третьем раунде наша цель заключается в том, чтобы стороны провели нацеленные на результат консультации по меморандумам. Конечная цель, конечно, в том, чтобы способствовать созданию пути к миру с помощью прекращения огня", - сказал Фидан.
Также он отметил, что Турция обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня на Украине.
"Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений. В случае, если возникнет договоренность о достижении прекращения огня, у нас есть необходимая инфраструктура для мониторинга прекращения огня", - заявил Фидан, выступая перед переговорами делегаций.
Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Зеленский сделал заявление перед переговорами России и Украины
Вчера, 17:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулХакан ФиданТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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