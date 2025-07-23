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Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
Конечная цель переговоров России и Украины в Стамбуле заключается в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня и мирного урегулирования, заявил глава... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:41:00+03:00
2025-07-23T20:41:00+03:00
2025-07-23T20:55:00+03:00
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стамбул
специальная военная операция на украине
хакан фидан
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Конечная цель переговоров России и Украины в Стамбуле заключается в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня и мирного урегулирования, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на переговорах."В этом третьем раунде наша цель заключается в том, чтобы стороны провели нацеленные на результат консультации по меморандумам. Конечная цель, конечно, в том, чтобы способствовать созданию пути к миру с помощью прекращения огня", - сказал Фидан.Также он отметил, что Турция обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня на Украине."Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений. В случае, если возникнет договоренность о достижении прекращения огня, у нас есть необходимая инфраструктура для мониторинга прекращения огня", - заявил Фидан, выступая перед переговорами делегаций.Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
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украина, россия, стамбул, хакан фидан, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Хакан Фидан, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
Фидан назвал целью переговоров РФ и Украины выход на прекращение огня