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Глава МИД Турции прибыл на место переговоров России и Украины
Глава МИД Турции прибыл на место переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Глава МИД Турции прибыл на место переговоров России и Украины
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:07:00+03:00
2025-07-23T19:07:00+03:00
2025-07-23T19:12:00+03:00
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стамбул
специальная военная операция на украине
ибрагим калын
хакан фидан
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, сообщил источник РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.Ранее во дворец прибыли глава турецкой разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Метин Гюрак."Министр Фидан прибыл во дворец Чираган", - сообщил источник.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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россия, украина, стамбул, ибрагим калын, хакан фидан, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Ибрагим Калын, Хакан Фидан, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции прибыл на место переговоров России и Украины
Глава МИД Турции Фидан прибыл во дворец Чираган для переговоров России и Украины