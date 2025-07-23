https://ria.ru/20250723/fidan-2030946396.html

Глава МИД Турции прибыл на место переговоров России и Украины

Глава МИД Турции прибыл на место переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

Глава МИД Турции прибыл на место переговоров России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:07:00+03:00

2025-07-23T19:07:00+03:00

2025-07-23T19:12:00+03:00

россия

украина

стамбул

специальная военная операция на украине

ибрагим калын

хакан фидан

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, сообщил источник РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.Ранее во дворец прибыли глава турецкой разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Метин Гюрак."Министр Фидан прибыл во дворец Чираган", - сообщил источник.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030893351.html

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украина

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