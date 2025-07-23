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"Вам нет места": в Европе выступили с пугающим заявлением для Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
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17:16 23.07.2025 (обновлено: 18:46 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/evropa-2030896009.html
"Вам нет места": в Европе выступили с пугающим заявлением для Зеленского
"Вам нет места": в Европе выступили с пугающим заявлением для Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
"Вам нет места": в Европе выступили с пугающим заявлением для Зеленского
Ограничение Киевом независимости двух антикоррупционных ведомств вызвало резкую критику в Европарламенте, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:16:00+03:00
2025-07-23T18:46:00+03:00
в мире
киев
украина
европа
владимир зеленский
евросоюз
европарламент
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ограничение Киевом независимости двух антикоррупционных ведомств вызвало резкую критику в Европарламенте, пишет немецкий журнал Spiegel.Так, депутат ЕП Даниэль Фройнд заявил изданию, что действия Украины ставят под угрозу ее финансирование и вступление в ЕС."Это вопиющее нарушение доверия. ЕС не может продолжать переводить деньги, если страна развивается в неправильном направлении", — возмутился политик.В свою очередь, председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Маккалистер сообщил, что такой подход киевского режима вызывает серьезные вопросы."Независимые надзорные органы — это не просто формальное замечание, а критерий верховенства права и, следовательно, основополагающее условие европейской интеграции Украины", — подчеркнул он.Кроме того, резко раскритиковал это решение и депутат ЕП от Свободной демократической партии Мориц Кёрнер."Без независимых антикоррупционных ведомств Украине нет места в ЕС. Зеленскому необходимо срочно отменить этот закон. Тот, кто хочет вступить в ЕС, не должен бояться независимых расследований", — отметил политик.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html
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в мире, киев, украина, европа, владимир зеленский, евросоюз, европарламент, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, Европарламент, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
"Вам нет места": в Европе выступили с пугающим заявлением для Зеленского

Spiegel: депутаты ЕП раскритиковали Зеленского из-за закона о НАБУ и САП

© Getty Images / Anadolu/ Evrim AydinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu/ Evrim Aydin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ограничение Киевом независимости двух антикоррупционных ведомств вызвало резкую критику в Европарламенте, пишет немецкий журнал Spiegel.
Так, депутат ЕП Даниэль Фройнд заявил изданию, что действия Украины ставят под угрозу ее финансирование и вступление в ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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"Это вопиющее нарушение доверия. ЕС не может продолжать переводить деньги, если страна развивается в неправильном направлении", — возмутился политик.
В свою очередь, председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Маккалистер сообщил, что такой подход киевского режима вызывает серьезные вопросы.
"Независимые надзорные органы — это не просто формальное замечание, а критерий верховенства права и, следовательно, основополагающее условие европейской интеграции Украины", — подчеркнул он.
Кроме того, резко раскритиковал это решение и депутат ЕП от Свободной демократической партии Мориц Кёрнер.
"Без независимых антикоррупционных ведомств Украине нет места в ЕС. Зеленскому необходимо срочно отменить этот закон. Тот, кто хочет вступить в ЕС, не должен бояться независимых расследований", — отметил политик.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.
В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.
Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.
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В миреКиевУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвропарламентНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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