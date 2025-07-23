https://ria.ru/20250723/evropa-2030896009.html

"Вам нет места": в Европе выступили с пугающим заявлением для Зеленского

"Вам нет места": в Европе выступили с пугающим заявлением для Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025

"Вам нет места": в Европе выступили с пугающим заявлением для Зеленского

Ограничение Киевом независимости двух антикоррупционных ведомств вызвало резкую критику в Европарламенте, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:16:00+03:00

2025-07-23T17:16:00+03:00

2025-07-23T18:46:00+03:00

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ограничение Киевом независимости двух антикоррупционных ведомств вызвало резкую критику в Европарламенте, пишет немецкий журнал Spiegel.Так, депутат ЕП Даниэль Фройнд заявил изданию, что действия Украины ставят под угрозу ее финансирование и вступление в ЕС."Это вопиющее нарушение доверия. ЕС не может продолжать переводить деньги, если страна развивается в неправильном направлении", — возмутился политик.В свою очередь, председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Маккалистер сообщил, что такой подход киевского режима вызывает серьезные вопросы."Независимые надзорные органы — это не просто формальное замечание, а критерий верховенства права и, следовательно, основополагающее условие европейской интеграции Украины", — подчеркнул он.Кроме того, резко раскритиковал это решение и депутат ЕП от Свободной демократической партии Мориц Кёрнер."Без независимых антикоррупционных ведомств Украине нет места в ЕС. Зеленскому необходимо срочно отменить этот закон. Тот, кто хочет вступить в ЕС, не должен бояться независимых расследований", — отметил политик.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html

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