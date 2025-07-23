https://ria.ru/20250723/evropa-2030720913.html

Голод — это реально: Европа все же придумала санкции, которые не обойти

Голод — это реально: Европа все же придумала санкции, которые не обойти - РИА Новости, 23.07.2025

Голод — это реально: Европа все же придумала санкции, которые не обойти

Вчера в Чите в рамках плановой поездки по Дальнему Востоку глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание по экспорту зерна. Как напомнил... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:00:00+03:00

2025-07-23T08:00:00+03:00

2025-07-23T08:00:00+03:00

аналитика

россия

европа

владимир путин

оксана лут

агропродукция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030715391_0:107:1648:1034_1920x0_80_0_0_b254b65e3913c3f20cc9bb6b3fbd6162.jpg

Вчера в Чите в рамках плановой поездки по Дальнему Востоку глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание по экспорту зерна. Как напомнил российский премьер, президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021 года. И важная роль в этом отводится Дальнему Востоку и Сибири, которые способны стать новой зерновой кладовой страны: в регионе потенциал ввода земель в сельскохозяйственный оборот уже в два раза превышает потенциал Центральной России.Интересное совпадение: вчера же тихо испустил дух "Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки", подписанный 22 июля 2022-го между Россией и секретариатом ООН в рамках так называемой зерновой сделки. Смысл меморандума — "снятие ограничений, препятствующих экспорту российской агропродукции и удобрений" в обмен на безопасность украинского зернового экспорта. Убедившись в недоговороспособности подписантов, Россия через год вышла из зерновой сделки, но меморандум на бумаге продолжал действовать. По словам российских представителей, "ООН выполнила ноль обязательств и достигла нулевых результатов" по данному соглашению, поэтому договор не продляется.Мы предполагали, что так оно примерно и будет, и действовали самостоятельно. Результат: на данный момент Россия поставляет зерновые культуры в 108 государств мира, из которых 70 закупают нашу пшеницу. В прошлом году к числу покупателей присоединились 11 новых стран, а семь стран возобновили закупки, по разным причинам остановленные ранее. По словам главы Минсельхоза России Оксаны Лут, российская зерновая отрасль — это основа продовольственной безопасности не только России, но и многих стран мира: мы остаемся безоговорочным лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок с 2016 года, и нашей стратегической целью является сохранение и укрепление этого лидерства.И это — на фоне постоянного роста количества антироссийских санкций: например, 1 июля вступило в силу решение ЕС о введении специальных повышенных пошлин на российские минеральные удобрения и полном отказе от них в течение трех лет. Как заявила координатор комитета Европарламента по международной торговле Мари-Пьер Ведренн, "речь здесь не только о санкциях — это вопрос европейской безопасности и самостоятельности. Каждый евро, потраченный на российские удобрения, косвенно финансирует российскую агрессию против Украины".Как обычно, все тщательно продумано, эффективно и мощно, и где-то у страны-бензоколонки начинают предательски дрожать и подгибаться колени.Но, как уже прочно усвоили наши небратья, громкие антироссийские перемоги почему-то быстро превращаются в жестокую зраду.На данный момент Европа импортирует из России почти треть удобрений, необходимых для европейского агропрома. По единодушному мнению профильных экспертов, заместить такие объемы физически невозможно, а производить их у себя нереально: хотя бы потому, что стоимость производства европейских удобрений на фоне отказа от дешевых российских энергоресурсов и так наиболее высокая в мире. По самым скромным подсчетам, отказ от российских удобрений приведет к росту цен на них для европейцев на 30%, а всего еврофермеры будут дополнительно платить полмиллиарда евро ежегодно. С учетом того что в себестоимости сельскохозяйственной продукции стоимость удобрений занимает минимум 15%, а европейские фермеры и так балансируют на грани рентабельности, масштабный продовольственный кризис в Европе гарантирован. Уже сейчас на некоторые виды удобрений цены в ЕС по сравнению с прошлым годом скакнули на 15%. Есть подсчеты, что в ближайшие годы в ЕС урожай зерновых может сократиться на 40%, а гордый собой Евросоюз превратится из исторического нетто-экспортера агропродукции в безнадежного импортера (в том числе угадайте откуда).В свое время Владимир Путин выразил мнение, что уход России в конечном итоге скажется на стоимости продуктов питания в Европе, то есть "решение ЕС ограничить допуск минеральных удобрений из России в Европу — полная глупость".Но признать правоту Путина — хуже смерти и государственная измена, и теперь в Европе запустили срочный антикриз: ранее никому не известный "Суперкомпьютерный центр Барселоны" (Barcelona Supercomputer Center) выпустил доклад, где энергично доказывается, что в росте цен на круассаны, багеты и хамон виноваты не идиоты из Еврокомиссии, а то самое глобальное потепление. Интересно, что барселонские суперкомпьютерные ученые заранее подстелили властям ЕС соломки: они предсказывают, что нехорошее потепление набирает силу и будет бить по кошелькам европейцев все сильнее. В связи с этим, конечно, возможны "политические волнения и социальные беспорядки", и если полиция будет бить европейцев по головам — это не нарушение демократии, а закон природы.Посмотрев на европейцев и узнав об угрозах Трампа скоро ввести санкции против России, начали сильно волноваться и американцы. Как-то вдруг выяснилось, что Россия поставляет в США для выращивания гордых американских кукурузы и сои ключевой элемент — мочевину — на миллиарды долларов (46% от потребностей агропрома США) и, по свежим данным New York Times, "фермеры не могут себе позволить новые пошлины на российские удобрения" без риска разорения. Президент Национального союза фермеров США Роб Лэрью боится, что "увеличение цен может заставить фермеров бросить бизнес и продать свою землю". По последним данным, с начала года уже более 50 тысяч американских фермеров покинули свои земли, а Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что стоимость сельскохозяйственного импорта превысит стоимость экспорта на рекордные 49,5 миллиарда долларов (то есть США потратят на закупку зарубежной еды и сырья почти на 50 миллиардов больше, чем заработают на собственных поставках за рубеж).Понятное дело, что в таких условиях запретительные пошлины на российские удобрения, а также санкции против стран — партнеров России (вроде Бразилии и Мексики), которые поставляют в США львиную долю сельскохозяйственной продукции, — столь же дальновидный и продуманный шаг, как недавний запрет Евросоюза.В любом случае мы найдем рынки для сбыта своей агропродукции — желающих более чем достаточно, а растущие цены даже нам на руку. А если кто-то решил поголодать и сесть на диету — без проблем. Мы обеими руками за здоровый образ жизни.

https://ria.ru/20250706/briks-2027520739.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024266729.html

https://ria.ru/20250722/zerno-2030543624.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, европа, владимир путин, оксана лут, агропродукция