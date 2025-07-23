https://ria.ru/20250723/energodar-2030820309.html

В Энергодаре создали чат-бот для выявления украинских пособников

В Энергодаре создали чат-бот для выявления украинских пособников - РИА Новости, 23.07.2025

В Энергодаре создали чат-бот для выявления украинских пособников

Чат-бот для выявления пособников киевских властей, называемых "ждунами", создали в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:57:00+03:00

2025-07-23T12:57:00+03:00

2025-07-23T12:57:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Чат-бот для выявления пособников киевских властей, называемых "ждунами", создали в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Ждунами" в Крыму и новых регионах России называют тех, кто ждет прихода украинской армии и власти, дискредитируя при этом РФ. "Чтобы пресекать запугивание жителей города, мы предлагаем присылать информацию о таких НЕтоварищах к нам в обратную связь @energodar_svyaznoy_bot. Анонимность гарантируем. Также гарантируем реакцию в отношении присланных особ. Действия ждуна могут нести угрозу мирным жителям!" - говорится в сообщении. В администрации подчеркнули, что в городе пока остаются люди, "не просто ждущие возврата пробандеровской Украины, но и пытающиеся вернуть этот террористический и фашистский режим". "Да, их меньшинство, но они агрессивные и часто неадекватные. Они сливают информацию об энергодарцах, открыто поддержавших Российскую Федерацию, о специалистах, которые выполнение своего профессионального долга (будь-то клятва Гиппократа или обеспечение безопасной эксплуатации АЭС) поставили выше угроз украинских националистов", - говорится в сообщении. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250709/kuban-2028123842.html

https://ria.ru/20250708/sevastopol-2028000772.html

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в мире, россия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс