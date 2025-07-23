В Энергодаре создали чат-бот для выявления украинских пособников
В Энергодаре создали чат-бот для выявления называемых ждунами пособников Киева
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Чат-бот для выявления пособников киевских властей, называемых "ждунами", создали в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщила пресс-служба горадминистрации.
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"Чтобы пресекать запугивание жителей города, мы предлагаем присылать информацию о таких НЕтоварищах к нам в обратную связь @energodar_svyaznoy_bot. Анонимность гарантируем. Также гарантируем реакцию в отношении присланных особ. Действия ждуна могут нести угрозу мирным жителям!" - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что в городе пока остаются люди, "не просто ждущие возврата пробандеровской Украины, но и пытающиеся вернуть этот террористический и фашистский режим".
"Да, их меньшинство, но они агрессивные и часто неадекватные. Они сливают информацию об энергодарцах, открыто поддержавших Российскую Федерацию, о специалистах, которые выполнение своего профессионального долга (будь-то клятва Гиппократа или обеспечение безопасной эксплуатации АЭС) поставили выше угроз украинских националистов", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.