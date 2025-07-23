https://ria.ru/20250723/elektrosamokaty-2030991790.html

В Елабуге прокуратура не нашла нарушений в запрете проката электросамокатов

В Елабуге прокуратура не нашла нарушений в запрете проката электросамокатов - РИА Новости, 23.07.2025

В Елабуге прокуратура не нашла нарушений в запрете проката электросамокатов

Елабужская городская прокуратура не нашла нарушений в постановлении исполкома Елабужского муниципального района о запрете прокатных самокатов, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:30:00+03:00

2025-07-23T21:30:00+03:00

2025-07-23T21:30:00+03:00

елабуга

электросамокат

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КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Елабужская городская прокуратура не нашла нарушений в постановлении исполкома Елабужского муниципального района о запрете прокатных самокатов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Татарстана. "Елабужская городская прокуратура дала положительное заключение на проект постановления исполнительного комитета Елабужского муниципального района "Об утверждении порядка эксплуатации пунктов прокат электросамокатов на территории Елабужского муниципального района", - говорится в сообщении. Ранее исполком Елабуги запретил прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку в городе для них нет необходимой инфраструктуры. По информации пресс-службы Елабужского муниципального района, инфраструктура города сегодня не готова к подобному виду транспорта - должны быть выделены специальные полосы, с соответствующей разметкой, знаками. В настоящее время движение электросамокатов по тротуарам мешает движению пешеходов и небезопасно как для них, так и для тех, кто управляет СИМ. В связи с этим на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение о запрете проката средств индивидуальной мобильности.

https://ria.ru/20250626/elektrosamokat-2025478834.html

елабуга

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елабуга, электросамокат