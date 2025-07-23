https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030854443.html

В Екатеринбурге мужчина убил таксистку, потому что "пришла такая мысль"

В Екатеринбурге мужчина убил таксистку, потому что "пришла такая мысль" - РИА Новости, 23.07.2025

В Екатеринбурге мужчина убил таксистку, потому что "пришла такая мысль"

Обвиняемый в убийстве таксистки, который катался по Екатеринбургу с телом в салоне ее машины, на вопрос следователей о причинах преступления сказал, что ему в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:06:00+03:00

2025-07-23T15:06:00+03:00

2025-07-23T15:15:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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александр шульга

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве таксистки, который катался по Екатеринбургу с телом в салоне ее машины, на вопрос следователей о причинах преступления сказал, что ему в голову пришла такая мысль, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. По его словам, ранним утром 19 июля на 318-м километре трассы Пермь – Екатеринбург в Ревдинском районе был обнаружен брошенный автомобиль иностранного производства, в котором находилось тело убитой 38-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. "В ходе тщательно проведенного осмотра места происшествия и автомобиля, в котором находилось тело потерпевшей, были обнаружены, зафиксированы и изъяты следы, которые могли помочь в раскрытии преступления. В частности, по проведенной по одному из обнаруженных следов – потожировым выделениям на крышке бензобака машины, молекулярно-генетической экспертизе удалось выявить генотип, который сопоставили с федеральной базой данных генетической информации", – рассказал Шульга. Благодаря полученным данным удалось установить личность подозреваемого – ранее судимого за имущественные преступления 26-летнего жителя Екатеринбурга, его задержали в арендованной квартире. По версии следствия, вечером 18 июля в одной из социальных сетей мужчина связался незнакомкой и предложил ей встретиться. Женщина, занимавшаяся оказанием услуг такси, согласилась и прибыла на своей машине в оговоренное место. Фигурант был пьян, он сел на заднее сидение. "После того, как машина отъехала на незначительное расстояние и остановилась, мужчина напал на потерпевшую, воспользовавшись для этого имевшимся у него складным ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После этого нападавший сел за руль ее автомобиля и стал передвигаться по Екатеринбургу. Тело убитой было оставлено в салоне. Он останавливался на заправке, пополнив в бензобаке топливо. В дальнейшем фигурант выехал за пределы Екатеринбурга, но, повредив передние колеса, бросил автомобиль на территории Ревдинского района. К себе домой он вернулся, вызвав такси", – отметил Шульга. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он арестован, ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу, добавили в СК. "На вопрос, зачем он совершил преступление, фигурант ответил, что "просто ему в голову пришла мысль убить человека", – уточнил представитель Шульга. Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в розыске подозреваемого было задействовано более 20 сотрудников уголовного розыска и группа экспертов-криминалистов. "В его "послужном списке" имеются эпизоды причастности к краже, грабежу, разбойному нападению, угону транспортного средства. В Екатеринбурге проживал в одной из квартир на улице Бебеля. Уральский "Чикатило" причинил потерпевшей более 70 ножевых ранений, затем с ее телом долго катался, совершив в итоге ДТП. Очевидцы помогли вытащить машину из кювета на проезжую часть, не зная, что в салоне находится убийца и его жертва. Автомобиль обнаружили с включенной аварийной сигнализацией и незапертыми дверьми", – сказал Горелых. Он добавил, что оперуполномоченные при осмотре места происшествия обнаружили в салоне явные следы борьбы, а у девушки были травмы в области шеи, головы, рук и груди. В квартире фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли главный вещдок – орудие преступления. Мужчина дал признательные показания.

https://ria.ru/20250717/ekaterinburg-2029719157.html

https://ria.ru/20250708/volgograd-2027849210.html

https://ria.ru/20250603/prigovor-2020617383.html

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происшествия, екатеринбург, россия, пермь, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)