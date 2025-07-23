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Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган

Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025

Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган

Журналистов, освещающих российско-украинские переговоры в Стамбуле, пускают на территорию дворца Чираган, где состоится пресс-конференция российской делегации,... РИА Новости, 23.07.2025

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стамбул

россия

украина

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Журналистов, освещающих российско-украинские переговоры в Стамбуле, пускают на территорию дворца Чираган, где состоится пресс-конференция российской делегации, передает корреспондент РИА Новости.На пресс-конференции, предположительно, будет присутствовать около 100 журналистов из различных СМИ и стран, в том числе недружественных России.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

стамбул

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украина

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Журналистов пускают на территорию дворца Чираган Журналистов пускают на территорию дворца Чираган в Стамбуле на пресс-конференцию российской делегации, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-23T21:42 true PT0M05S

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стамбул, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле