https://ria.ru/20250723/dvorets-2030993797.html
Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган
Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган
Журналистов, освещающих российско-украинские переговоры в Стамбуле, пускают на территорию дворца Чираган, где состоится пресс-конференция российской делегации,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:42:00+03:00
2025-07-23T21:42:00+03:00
2025-07-23T21:51:00+03:00
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Журналистов, освещающих российско-украинские переговоры в Стамбуле, пускают на территорию дворца Чираган, где состоится пресс-конференция российской делегации, передает корреспондент РИА Новости.На пресс-конференции, предположительно, будет присутствовать около 100 журналистов из различных СМИ и стран, в том числе недружественных России.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
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Журналистов пускают на территорию дворца Чираган
Журналистов пускают на территорию дворца Чираган в Стамбуле на пресс-конференцию российской делегации, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-23T21:42
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стамбул, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган
Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган на пресс-конференцию