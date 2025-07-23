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Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
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21:42 23.07.2025 (обновлено: 21:51 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/dvorets-2030993797.html
Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган
Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган
Журналистов, освещающих российско-украинские переговоры в Стамбуле, пускают на территорию дворца Чираган, где состоится пресс-конференция российской делегации,... РИА Новости, 23.07.2025
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стамбул
россия
украина
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Журналистов, освещающих российско-украинские переговоры в Стамбуле, пускают на территорию дворца Чираган, где состоится пресс-конференция российской делегации, передает корреспондент РИА Новости.На пресс-конференции, предположительно, будет присутствовать около 100 журналистов из различных СМИ и стран, в том числе недружественных России.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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стамбул
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Журналистов пускают на территорию дворца Чираган
Журналистов пускают на территорию дворца Чираган в Стамбуле на пресс-конференцию российской делегации, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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стамбул, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган

Журналистов начали запускать на территорию дворца Чираган на пресс-конференцию

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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Журналистов, освещающих российско-украинские переговоры в Стамбуле, пускают на территорию дворца Чираган, где состоится пресс-конференция российской делегации, передает корреспондент РИА Новости.
На пресс-конференции, предположительно, будет присутствовать около 100 журналистов из различных СМИ и стран, в том числе недружественных России.
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