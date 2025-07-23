Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 23.07.2025 (обновлено: 13:02 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/dvorets-2030817997.html
В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган
В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган
Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где, предположительно, пройдёт третий раунд переговоров России и Украины в среду, оцепили, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:52:00+03:00
2025-07-23T13:02:00+03:00
стамбул
россия
украина
в мире
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030791013_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_6ea168aadcac4752014afaee52928e83.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где, предположительно, пройдёт третий раунд переговоров России и Украины в среду, оцепили, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, вокруг патрулируют полицейские машины, входят и выходят сотрудники полиции. Набережная также закрыта для входа.Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030791013_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_1d8144963767dfcd7909c15e5ab5f8eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, россия, украина, в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Украина, В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган

В Стамбуле оцепили территорию дворца, где может пройти встреча РФ и Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где, предположительно, пройдёт третий раунд переговоров России и Украины в среду, оцепили, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, вокруг патрулируют полицейские машины, входят и выходят сотрудники полиции. Набережная также закрыта для входа.
Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины
11:06
 
СтамбулРоссияУкраинаВ миреТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала