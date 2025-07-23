https://ria.ru/20250723/dvorets-2030817997.html

В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган

В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025

В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган

Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где, предположительно, пройдёт третий раунд переговоров России и Украины в среду, оцепили, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:52:00+03:00

2025-07-23T12:52:00+03:00

2025-07-23T13:02:00+03:00

стамбул

россия

украина

в мире

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где, предположительно, пройдёт третий раунд переговоров России и Украины в среду, оцепили, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, вокруг патрулируют полицейские машины, входят и выходят сотрудники полиции. Набережная также закрыта для входа.Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

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