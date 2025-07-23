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В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган
В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган
Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где, предположительно, пройдёт третий раунд переговоров России и Украины в среду, оцепили, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:52:00+03:00
2025-07-23T12:52:00+03:00
2025-07-23T13:02:00+03:00
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где, предположительно, пройдёт третий раунд переговоров России и Украины в среду, оцепили, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, вокруг патрулируют полицейские машины, входят и выходят сотрудники полиции. Набережная также закрыта для входа.Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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стамбул, россия, украина, в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Украина, В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле оцепили территорию дворца Чираган
В Стамбуле оцепили территорию дворца, где может пройти встреча РФ и Украины