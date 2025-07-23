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Юрия Дудя* поместят в СИЗО при возвращении в Россию, заявил юрист - РИА Новости, 23.07.2025
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04:36 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dud-2030749762.html
Юрия Дудя* поместят в СИЗО при возвращении в Россию, заявил юрист
Юрия Дудя* поместят в СИЗО при возвращении в Россию, заявил юрист - РИА Новости, 23.07.2025
Юрия Дудя* поместят в СИЗО при возвращении в Россию, заявил юрист
Журналиста и блогера Юрия Дудя* в случае его возвращения в Россию сразу поместят в СИЗО, заявил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:36:00+03:00
2025-07-23T04:36:00+03:00
россия
москва
происшествия
юрий дудь*
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Журналиста и блогера Юрия Дудя* в случае его возвращения в Россию сразу поместят в СИЗО, заявил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов. Как во вторник сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, Дудь* был заочно арестован и объявлен в международный розыск. "Мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции предполагает, что фигурант дела будет помещен в СИЗО сразу после возвращения в РФ, если такое случится. Двухмесячный срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания, которое могут произвести сотрудники правоохранительных органов при пересечении фигурантом российской границы", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что Дудя* по запросу РФ могут задержать компетентные органы некоторых иностранных государств для дальнейшей экстрадиции. "Речь про государства, с которыми Россия заключила соответствующие соглашения. Выдачу могут не осуществить, если государства считают, что совершенное человеком в РФ деяние – не преступление, либо считают преследование политически мотивированным", - подчеркнул Зернов. Дудю* вменяется неисполнение предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, позднее его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.
https://ria.ru/20250718/reestr-2030017451.html
https://ria.ru/20250712/inoagent-2028723919.html
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россия, москва, происшествия, юрий дудь*
Россия, Москва, Происшествия, Юрий Дудь*
Юрия Дудя* поместят в СИЗО при возвращении в Россию, заявил юрист

Адвокат Зернов: Дудя в случае возвращения в Россию сразу поместят в СИЗО

© интернет-канал вДудьЮрий Дудь во время интервью
Юрий Дудь во время интервью - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© интернет-канал вДудь
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Журналиста и блогера Юрия Дудя* в случае его возвращения в Россию сразу поместят в СИЗО, заявил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов.
Как во вторник сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, Дудь* был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Минюст расширил реестр иноагентов
18 июля, 17:13
"Мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции предполагает, что фигурант дела будет помещен в СИЗО сразу после возвращения в РФ, если такое случится. Двухмесячный срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания, которое могут произвести сотрудники правоохранительных органов при пересечении фигурантом российской границы", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что Дудя* по запросу РФ могут задержать компетентные органы некоторых иностранных государств для дальнейшей экстрадиции. "Речь про государства, с которыми Россия заключила соответствующие соглашения. Выдачу могут не осуществить, если государства считают, что совершенное человеком в РФ деяние – не преступление, либо считают преследование политически мотивированным", - подчеркнул Зернов.
Дудю* вменяется неисполнение предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, позднее его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов
12 июля, 08:35
 
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