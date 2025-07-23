https://ria.ru/20250723/dud-2030749762.html

Юрия Дудя* поместят в СИЗО при возвращении в Россию, заявил юрист

Юрия Дудя* поместят в СИЗО при возвращении в Россию, заявил юрист - РИА Новости, 23.07.2025

Юрия Дудя* поместят в СИЗО при возвращении в Россию, заявил юрист

Журналиста и блогера Юрия Дудя* в случае его возвращения в Россию сразу поместят в СИЗО, заявил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T04:36:00+03:00

2025-07-23T04:36:00+03:00

2025-07-23T04:36:00+03:00

россия

москва

происшествия

юрий дудь*

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Журналиста и блогера Юрия Дудя* в случае его возвращения в Россию сразу поместят в СИЗО, заявил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов. Как во вторник сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, Дудь* был заочно арестован и объявлен в международный розыск. "Мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции предполагает, что фигурант дела будет помещен в СИЗО сразу после возвращения в РФ, если такое случится. Двухмесячный срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания, которое могут произвести сотрудники правоохранительных органов при пересечении фигурантом российской границы", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что Дудя* по запросу РФ могут задержать компетентные органы некоторых иностранных государств для дальнейшей экстрадиции. "Речь про государства, с которыми Россия заключила соответствующие соглашения. Выдачу могут не осуществить, если государства считают, что совершенное человеком в РФ деяние – не преступление, либо считают преследование политически мотивированным", - подчеркнул Зернов. Дудю* вменяется неисполнение предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, позднее его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.

https://ria.ru/20250718/reestr-2030017451.html

https://ria.ru/20250712/inoagent-2028723919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, происшествия, юрий дудь*