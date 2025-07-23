"Плохо учился". Новое требование Зеленского к ЕС вызвало злость в Киеве
Дубинский назвал требование Зеленского к ЕС о выделении помощи нереалистичным
© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский
© AP Photo / Gregorio Borgia
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал новое требование Владимира Зеленского к Западу о помощи нереалистичным. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Зеленский требует у стран ЕС одолжить 150 миллиардов евро и передать их Украине. Вова-”дай триллион” плохо учился в школе, и потому ему невдомек, что вместе с рецессией в ЕС растет стоимость займов, и этой заем выглядит нереалистичным", — говорится в публикации.
"Зеленский требует у стран ЕС одолжить 150 миллиардов евро и передать их Украине. Вова-”дай триллион” плохо учился в школе, и потому ему невдомек, что вместе с рецессией в ЕС растет стоимость займов, и этой заем выглядит нереалистичным", — говорится в публикации.
Дубинский добавил, что даже пять миллиардов евро от Германии вызывают внутреннюю полемику и возмущение противников канцлера Фридриха Мерца из партии АдГ.
Накануне Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.
На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.
Накануне Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.
На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.