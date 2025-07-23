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"Плохо учился". Новое требование Зеленского к ЕС вызвало злость в Киеве - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 23.07.2025 (обновлено: 14:59 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/dubinskiy-2030838312.html
"Плохо учился". Новое требование Зеленского к ЕС вызвало злость в Киеве
"Плохо учился". Новое требование Зеленского к ЕС вызвало злость в Киеве - РИА Новости, 23.07.2025
"Плохо учился". Новое требование Зеленского к ЕС вызвало злость в Киеве
Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал новое требование Владимира Зеленского к Западу о помощи нереалистичным. Об этом он написал в Telegram-канале... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:58:00+03:00
2025-07-23T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал новое требование Владимира Зеленского к Западу о помощи нереалистичным. Об этом он написал в Telegram-канале. "Зеленский требует у стран ЕС одолжить 150 миллиардов евро и передать их Украине. Вова-”дай триллион” плохо учился в школе, и потому ему невдомек, что вместе с рецессией в ЕС растет стоимость займов, и этой заем выглядит нереалистичным", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что даже пять миллиардов евро от Германии вызывают внутреннюю полемику и возмущение противников канцлера Фридриха Мерца из партии АдГ. Накануне Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро. На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030795893.html
https://ria.ru/20250723/koshkovich-2030764398.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Плохо учился". Новое требование Зеленского к ЕС вызвало злость в Киеве

Дубинский назвал требование Зеленского к ЕС о выделении помощи нереалистичным

© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал новое требование Владимира Зеленского к Западу о помощи нереалистичным. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Зеленский требует у стран ЕС одолжить 150 миллиардов евро и передать их Украине. Вова-”дай триллион” плохо учился в школе, и потому ему невдомек, что вместе с рецессией в ЕС растет стоимость займов, и этой заем выглядит нереалистичным", — говорится в публикации.
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Дубинский добавил, что даже пять миллиардов евро от Германии вызывают внутреннюю полемику и возмущение противников канцлера Фридриха Мерца из партии АдГ.

Накануне Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.

На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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