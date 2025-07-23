Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dtp-2031009779.html
В Новгородской области в ДТП погибли два человека
В Новгородской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 23.07.2025
В Новгородской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, четверо получили травмы в ДТП на федеральной дороге в Боровичском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:41:00+03:00
2025-07-23T23:41:00+03:00
происшествия
авто
новгородская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Два человека погибли, четверо получили травмы в ДТП на федеральной дороге в Боровичском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону. Уточнятся, что автоавария произошла в среду около 20:00 на федеральной автодороге А122 "А-114 Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель" в Боровичском округе. Судя по размещённым фото, автомобиль Renault вылетел на обочину возле остановки и опрокинулся на крышу. "По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате автоаварии два человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Renault находился в алкогольном опьянении. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20250723/delo-2030839965.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_d3e972c1349ad22db1a42e9942964f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, новгородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ
В Новгородской области в ДТП погибли два человека

В Новгородской области в ДТП погибли два человека, четверо получили травмы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДПС
ДПС - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Два человека погибли, четверо получили травмы в ДТП на федеральной дороге в Боровичском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.
Уточнятся, что автоавария произошла в среду около 20:00 на федеральной автодороге А122 "А-114 Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель" в Боровичском округе. Судя по размещённым фото, автомобиль Renault вылетел на обочину возле остановки и опрокинулся на крышу.
"По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате автоаварии два человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Renault находился в алкогольном опьянении. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.
Работа СК России на месте пожара в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области
Вчера, 14:06
 
ПроисшествияАвтоНовгородская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала