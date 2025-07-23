https://ria.ru/20250723/dtp-2031009779.html

В Новгородской области в ДТП погибли два человека

В Новгородской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 23.07.2025

В Новгородской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, четверо получили травмы в ДТП на федеральной дороге в Боровичском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:41:00+03:00

2025-07-23T23:41:00+03:00

2025-07-23T23:41:00+03:00

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Два человека погибли, четверо получили травмы в ДТП на федеральной дороге в Боровичском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону. Уточнятся, что автоавария произошла в среду около 20:00 на федеральной автодороге А122 "А-114 Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель" в Боровичском округе. Судя по размещённым фото, автомобиль Renault вылетел на обочину возле остановки и опрокинулся на крышу. "По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате автоаварии два человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Renault находился в алкогольном опьянении. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

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происшествия, авто, новгородская область, гибдд мвд рф