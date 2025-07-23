https://ria.ru/20250723/dtp-2030991490.html
В Новосибирской области в ДТП погибли два подростка
В Новосибирской области в ДТП погибли два подростка - РИА Новости, 23.07.2025
В Новосибирской области в ДТП погибли два подростка
Два подростка погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, выехав на встречную полосу, три человека из встречной машины пострадали, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:24:00+03:00
2025-07-23T21:24:00+03:00
2025-07-23T21:27:00+03:00
происшествия
сузунский район
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 23 июл - РИА Новости. Два подростка погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, выехав на встречную полосу, три человека из встречной машины пострадали, сообщает ГУМВД по региону. По предварительной информации, в 21.25 (17.25 мск) на 14-м километре автодороги "Бобровка - Шайдурово - Чингис" в Сузунском районе столкнулись два встречных автомобиля. "По предварительной информации, несовершеннолетний 2010 года рождения, находясь за рулём автомобиля Pontiac Vibe, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении. В результате ДТП двое несовершеннолетних, 15 и 17 лет, из автомобиля Pontiac скончались. Трое пострадавших из второго автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров, а также водитель получили травмы и доставлены в больницу. Полицейские уточняют обстоятельства нахождения несовершеннолетнего за рулем автомобиля. Прокуратура Сузунского района контролирует ход проверки, организованной по факту ДТП.
https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html
сузунский район
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происшествия, сузунский район, новосибирская область
Происшествия, Сузунский район, Новосибирская область
В Новосибирской области в ДТП погибли два подростка
В Новосибирской области два подростка погибли в ДТП, выехав на встречную полосу
НОВОСИБИРСК, 23 июл - РИА Новости. Два подростка погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, выехав на встречную полосу, три человека из встречной машины пострадали, сообщает ГУМВД по региону.
По предварительной информации, в 21.25 (17.25 мск) на 14-м километре автодороги "Бобровка - Шайдурово - Чингис" в Сузунском районе
столкнулись два встречных автомобиля.
"По предварительной информации, несовершеннолетний 2010 года рождения, находясь за рулём автомобиля Pontiac Vibe, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП двое несовершеннолетних, 15 и 17 лет, из автомобиля Pontiac скончались. Трое пострадавших из второго автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров, а также водитель получили травмы и доставлены в больницу.
Полицейские уточняют обстоятельства нахождения несовершеннолетнего за рулем автомобиля. Прокуратура Сузунского района контролирует ход проверки, организованной по факту ДТП.