https://ria.ru/20250723/dronov-2030801493.html
Дронов: министр спорта РФ поддержал строительство ФОКа в Боровичах
Дронов: министр спорта РФ поддержал строительство ФОКа в Боровичах - РИА Новости, 23.07.2025
Дронов: министр спорта РФ поддержал строительство ФОКа в Боровичах
Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поддержал инициативу по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:13:00+03:00
2025-07-23T12:13:00+03:00
2025-07-23T12:13:00+03:00
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новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поддержал инициативу по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Боровичи, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Дронов уточнил, что на встрече с Дегтяревым в Москве обсудил развитие спорта. По словам главы региона, в Новгородской области в спорт вовлечены более 58% жителей, ежегодно проводится свыше 300 соревнований. На сегодня спортивные объекты есть в каждом муниципалитете. "Сейчас акцент смещен на специализированные объекты. В Великом Новгороде строится центр по спортивной гимнастике и физкультурно-спортивный комплекс с универсальным залом и залом единоборств. В ходе встречи заручился поддержкой Михаила Владимировича по строительству ФОКа в Боровичах в 2027-2028 годах, сейчас в городе нет современного муниципального спортивного объекта", - рассказал Дронов в своем Telegram-канале. Он отметил, что с 2026 года власти начнут трехлетний цикл работ по капитальному ремонту трех объектов — в Великом Новгороде, Парфине и Чудове, чтобы улучшить условия для тренировок. Так, в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" с 2025 по 2027 год запланировано строительство девяти малых спортивных площадок ГТО и модульного катка. Также предстоит реконструкция ряда объектов с привлечением средств госбюджета, в том числе спортшколы в поселке Парфино и легкоатлетического манежа в городе Чудово. Глава региона рассказал, что в центре внимания - детско-юношеский и массовый спорт, а также адаптация ветеранов СВО. Дронов поблагодарил Дегтярева и министерство спорта РФ за поддержку.
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россия, новгородская область, боровичи
Россия, Новгородская область, Боровичи
Дронов: министр спорта РФ поддержал строительство ФОКа в Боровичах
Дронов: министр спорта Дегтярев поддержал строительство ФОКа в Боровичах
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поддержал инициативу по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Боровичи, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.
Дронов уточнил, что на встрече с Дегтяревым в Москве обсудил развитие спорта. По словам главы региона, в Новгородской области в спорт вовлечены более 58% жителей, ежегодно проводится свыше 300 соревнований. На сегодня спортивные объекты есть в каждом муниципалитете.
"Сейчас акцент смещен на специализированные объекты. В Великом Новгороде строится центр по спортивной гимнастике и физкультурно-спортивный комплекс с универсальным залом и залом единоборств. В ходе встречи заручился поддержкой Михаила Владимировича по строительству ФОКа в Боровичах в 2027-2028 годах, сейчас в городе нет современного муниципального спортивного объекта", - рассказал Дронов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с 2026 года власти начнут трехлетний цикл работ по капитальному ремонту трех объектов — в Великом Новгороде, Парфине и Чудове, чтобы улучшить условия для тренировок. Так, в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" с 2025 по 2027 год запланировано строительство девяти малых спортивных площадок ГТО и модульного катка. Также предстоит реконструкция ряда объектов с привлечением средств госбюджета, в том числе спортшколы в поселке Парфино и легкоатлетического манежа в городе Чудово. Глава региона рассказал, что в центре внимания - детско-юношеский и массовый спорт, а также адаптация ветеранов СВО. Дронов поблагодарил Дегтярева и министерство спорта РФ за поддержку.