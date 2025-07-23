https://ria.ru/20250723/dorogi-2031006784.html

На ремонт смоленских дорог выделили почти 13 миллиардов рублей

На ремонт смоленских дорог выделили почти 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.07.2025

На ремонт смоленских дорог выделили почти 13 миллиардов рублей

Почти 13 миллиардов рублей выделено в Смоленской области на ремонт и содержание дорог, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:09:00+03:00

2025-07-23T23:09:00+03:00

2025-07-23T23:10:00+03:00

смоленская область

смоленск

демидов

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143955/77/1439557736_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_aae2339a35ce883577c64703db6be444.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 13 миллиардов рублей выделено в Смоленской области на ремонт и содержание дорог, сообщил губернатор Василий Анохин. "Обновляем дорожную инфраструктуру в регионе. Ремонтировать и строить наши дороги помогает национальный проект "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина. В этом году в области на ремонт и содержание дорог выделено почти 13 млрд рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале. В Смоленске ремонт идет на улицах Тенишевой, Бабушкина, Толмачева, Краснинского шоссе и Чуриловского переулка. По улицам Парижской Коммуны, Бакунина, Студенческой и Дзержинского строители завершат работы до конца года. Кроме того, в областном центре отремонтируют 21 межквартальный проезд. "Особое внимание уделяем развитию региональной дорожной сети. На сегодня завершены работы на трех участках: дороги Усвяты - Невель, Орел - Брянск - Смоленск граница с Республикой Белоруссия" - Лешно - Рокот и Хиславичи - Монастырщина. Приступим к строительству и ремонту еще на 15-ти участках. Всего в этом году дорожные работы запланированы в 10 муниципальных округах", - отметил губернатор. Он добавил, что идет капитальный ремонт региональных и местных мостов и мостовых сооружений. Работы сейчас проходят на шести объектах: на путепроводах через железнодорожные пути на станции Вязьма, через железнодорожный путь Москва-Минск на подъезде к Гагарину, а также на двух мостах через реку Касплю по дороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель и в Демидове, реку Гжать в Гагарине и реку Стомять в Починковском округе. В 2026 году закончится ремонт моста через реку Гобза в Демидове.

https://ria.ru/20250723/otoplenie-2030983365.html

https://ria.ru/20250319/anokhin-2006072960.html

смоленск

демидов

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленск, демидов, смоленская область, василий анохин