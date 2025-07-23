На ремонт смоленских дорог выделили почти 13 миллиардов рублей
Анохин: почти 13 миллиардов рублей выделили на ремонт дорог в Смоленской области
Знаки "Дорожные работы" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 13 миллиардов рублей выделено в Смоленской области на ремонт и содержание дорог, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Обновляем дорожную инфраструктуру в регионе. Ремонтировать и строить наши дороги помогает национальный проект "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина. В этом году в области на ремонт и содержание дорог выделено почти 13 млрд рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
В Смоленске ремонт идет на улицах Тенишевой, Бабушкина, Толмачева, Краснинского шоссе и Чуриловского переулка. По улицам Парижской Коммуны, Бакунина, Студенческой и Дзержинского строители завершат работы до конца года. Кроме того, в областном центре отремонтируют 21 межквартальный проезд.
"Особое внимание уделяем развитию региональной дорожной сети. На сегодня завершены работы на трех участках: дороги Усвяты - Невель, Орел - Брянск - Смоленск граница с Республикой Белоруссия" - Лешно - Рокот и Хиславичи - Монастырщина. Приступим к строительству и ремонту еще на 15-ти участках. Всего в этом году дорожные работы запланированы в 10 муниципальных округах", - отметил губернатор.
Он добавил, что идет капитальный ремонт региональных и местных мостов и мостовых сооружений. Работы сейчас проходят на шести объектах: на путепроводах через железнодорожные пути на станции Вязьма, через железнодорожный путь Москва-Минск на подъезде к Гагарину, а также на двух мостах через реку Касплю по дороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель и в Демидове, реку Гжать в Гагарине и реку Стомять в Починковском округе. В 2026 году закончится ремонт моста через реку Гобза в Демидове.