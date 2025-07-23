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ФСБ выявила нелегальный дом престарелых в Брянской области

ФСБ выявила нелегальный дом престарелых в Брянской области - РИА Новости, 23.07.2025

ФСБ выявила нелегальный дом престарелых в Брянской области

Незаконно работающий дом престарелых с 17 постояльцами обнаружен в Брянском районе в ходе совместного рейда УФСБ России по Брянской области и областной... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:22:00+03:00

2025-07-23T15:22:00+03:00

2025-07-23T15:22:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

брянский район

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Незаконно работающий дом престарелых с 17 постояльцами обнаружен в Брянском районе в ходе совместного рейда УФСБ России по Брянской области и областной прокуратуры, постояльцев отправили в медучреждения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. "УФСБ России по Брянской области совместно с прокуратурой Брянской области в ходе совместной проверки на территории Брянского района выявлен незаконно функционирующий дом престарелых. Установлено, что двое жителей города Брянска, не имея на то законных оснований, оказывали услуги по организации проживания и уходу за пожилыми людьми в арендованном помещении с нарушениями действующего законодательства", – говорится в релизе. В ходе рейда, по данным ведомства, выявлено 17 лиц преклонного возраста, которых после медосмотра и рекомендаций врачей направили в различные медицинские учреждения. Отмечается, что материалы проверки направлены в СУСК России по Брянской области, где будет принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура региона подала в Брянский районный суд иск о запрете деятельности предпринимателей до устранения нарушений.

https://ria.ru/20250715/delo-2029202962.html

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брянская область

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происшествия, россия, брянская область, брянский район