https://ria.ru/20250723/dollar-2030741859.html

Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар

Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар - РИА Новости, 23.07.2025

Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T01:19:00+03:00

2025-07-23T01:19:00+03:00

2025-07-23T01:19:00+03:00

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алексей пушков

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на расчеты в других валютах. "Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций, что подтверждает график, опубликованный Financial Times. Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото", - написал Пушков в Telegram-канале. Во-вторых, по его словам, Китай, Россия и другие страны БРИКС во взаимной торговле отказываются от доллара. "В-третьих, самая крупная экономика мира и некогда главный держатель ценных бумаг США - Китай - от них быстро избавляется: вместо полутора триллионов в 2010-2015 годах у КНР осталось около 600 миллиардов. По этому показателю Китай обошла Британия, которая, напротив, резко нарастила вложения в доллар", - добавил сенатор. По мнению Пушкова, создается ощущение, что доллару США "спешат на помощь" те страны Запада, которые "не входят в зону евро". "Плюс управляемые англосаксами офшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна", - добавил он.

https://ria.ru/20250722/dollar-2030514860.html

https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, алексей пушков, брикс