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Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар - РИА Новости, 23.07.2025
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01:19 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dollar-2030741859.html
Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар
Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар - РИА Новости, 23.07.2025
Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T01:19:00+03:00
2025-07-23T01:19:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на расчеты в других валютах. "Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций, что подтверждает график, опубликованный Financial Times. Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото", - написал Пушков в Telegram-канале. Во-вторых, по его словам, Китай, Россия и другие страны БРИКС во взаимной торговле отказываются от доллара. "В-третьих, самая крупная экономика мира и некогда главный держатель ценных бумаг США - Китай - от них быстро избавляется: вместо полутора триллионов в 2010-2015 годах у КНР осталось около 600 миллиардов. По этому показателю Китай обошла Британия, которая, напротив, резко нарастила вложения в доллар", - добавил сенатор. По мнению Пушкова, создается ощущение, что доллару США "спешат на помощь" те страны Запада, которые "не входят в зону евро". "Плюс управляемые англосаксами офшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна", - добавил он.
https://ria.ru/20250722/dollar-2030514860.html
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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, алексей пушков, брикс
В мире, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, БРИКС
Пушков рассказал, почему Трампу стоит тревожиться за доллар

Пушков: после замораживания российских активов многие страны усвоили урок

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу стоит тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на расчеты в других валютах.
"Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций, что подтверждает график, опубликованный Financial Times. Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото", - написал Пушков в Telegram-канале.
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Во-вторых, по его словам, Китай, Россия и другие страны БРИКС во взаимной торговле отказываются от доллара.
"В-третьих, самая крупная экономика мира и некогда главный держатель ценных бумаг США - Китай - от них быстро избавляется: вместо полутора триллионов в 2010-2015 годах у КНР осталось около 600 миллиардов. По этому показателю Китай обошла Британия, которая, напротив, резко нарастила вложения в доллар", - добавил сенатор.
По мнению Пушкова, создается ощущение, что доллару США "спешат на помощь" те страны Запада, которые "не входят в зону евро".
"Плюс управляемые англосаксами офшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна", - добавил он.
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