https://ria.ru/20250723/dnr-2031007887.html

Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой

Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой - РИА Новости, 23.07.2025

Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой

Москва направит в ДНР почти 400 человек и специальную технику для решения по поручению президента РФ Владимира Путина проблем с водоснабжением в регионе,... РИА Новости, 23.07.2025

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2025-07-23T23:19:00+03:00

2025-07-23T23:19:00+03:00

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Москва направит в ДНР почти 400 человек и специальную технику для решения по поручению президента РФ Владимира Путина проблем с водоснабжением в регионе, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек. "Очень хорошая новость! По прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина регион-шеф Донецка город Москва направляет 50 дополнительных полностью укомплектованных аварийных бригад. А это 390 человек и необходимая техника", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он отметил, что поставщики разливной питьевой воды по его поручению начали снижать цены на воду, а также 75 водовозов с водителями, которые будут работать в две смены, направлены в населенные пункты. Кроме того, за сутки ремонтные бригады устранили уже 106 прорывов, еще 590 прорывов у специалистов в работе.

https://ria.ru/20250722/pushilin-2030583146.html

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денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, россия