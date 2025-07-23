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Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dnr-2031007887.html
Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой
Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой - РИА Новости, 23.07.2025
Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой
Москва направит в ДНР почти 400 человек и специальную технику для решения по поручению президента РФ Владимира Путина проблем с водоснабжением в регионе,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:19:00+03:00
2025-07-23T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донбасс
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Москва направит в ДНР почти 400 человек и специальную технику для решения по поручению президента РФ Владимира Путина проблем с водоснабжением в регионе, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек. "Очень хорошая новость! По прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина регион-шеф Донецка город Москва направляет 50 дополнительных полностью укомплектованных аварийных бригад. А это 390 человек и необходимая техника", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он отметил, что поставщики разливной питьевой воды по его поручению начали снижать цены на воду, а также 75 водовозов с водителями, которые будут работать в две смены, направлены в населенные пункты. Кроме того, за сутки ремонтные бригады устранили уже 106 прорывов, еще 590 прорывов у специалистов в работе.
https://ria.ru/20250722/pushilin-2030583146.html
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денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия
Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой

Пушилин: Москва направит в ДНР 400 человек и технику на фоне проблем с водой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Москва направит в ДНР почти 400 человек и специальную технику для решения по поручению президента РФ Владимира Путина проблем с водоснабжением в регионе, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек.
"Очень хорошая новость! По прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина регион-шеф Донецка город Москва направляет 50 дополнительных полностью укомплектованных аварийных бригад. А это 390 человек и необходимая техника", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Он отметил, что поставщики разливной питьевой воды по его поручению начали снижать цены на воду, а также 75 водовозов с водителями, которые будут работать в две смены, направлены в населенные пункты.
Кроме того, за сутки ремонтные бригады устранили уже 106 прорывов, еще 590 прорывов у специалистов в работе.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Пушилин рассказал, когда в ДНР получится решить проблемы с водой
22 июля, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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