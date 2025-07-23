https://ria.ru/20250723/dnr-2030874403.html

Власти Украины призвали жителей Краматорска к эвакуации

Власти Украины призвали жителей Краматорска к эвакуации - РИА Новости, 23.07.2025

Власти Украины призвали жителей Краматорска к эвакуации

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ города... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:07:00+03:00

2025-07-23T16:07:00+03:00

2025-07-23T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

краматорск

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ города Краматорска. "В Краматорске сейчас находится около 53 тысяч человек. Выезжайте, <...> потому что в области обстановка с каждым днем становится все сложнее", — сказал он в эфире украинского телемарафона. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.Расположенный на севере ДНР Краматорск — один из крупнейших городов республики. Сейчас он временно оккупирован ВСУ. По состоянию на 2022 год в нем жили 147 тысяч человек.

https://ria.ru/20241104/kladbische-1981753725.html

https://ria.ru/20250505/sumy-2015063760.html

краматорск

авдеевка

донецкая народная республика

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краматорск, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины