https://ria.ru/20250723/dnr-2030874403.html
Власти Украины призвали жителей Краматорска к эвакуации
Власти Украины призвали жителей Краматорска к эвакуации - РИА Новости, 23.07.2025
Власти Украины призвали жителей Краматорска к эвакуации
Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ города... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:07:00+03:00
2025-07-23T16:07:00+03:00
2025-07-23T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ города Краматорска. "В Краматорске сейчас находится около 53 тысяч человек. Выезжайте, <...> потому что в области обстановка с каждым днем становится все сложнее", — сказал он в эфире украинского телемарафона. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.Расположенный на севере ДНР Краматорск — один из крупнейших городов республики. Сейчас он временно оккупирован ВСУ. По состоянию на 2022 год в нем жили 147 тысяч человек.
https://ria.ru/20241104/kladbische-1981753725.html
https://ria.ru/20250505/sumy-2015063760.html
краматорск
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краматорск, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Власти Украины призвали жителей Краматорска к эвакуации
Глава Донецкой ОВА Филашкин призвал жителей Краматорска эвакуироваться